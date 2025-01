SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et l'organisme Habitation Saint-Adolphe-d'Howard ont souligné aujourd'hui le début du chantier de construction d'un immeuble qui abritera 31 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes à Saint-Adolphe-d'Howard. Ce projet représente un investissement de 16,7 M$.

Cette annonce a été faite par la députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité), Mme Agnès Grondin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, ainsi que par le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens, M. Stéphane Lauzon, le maire de Saint-Adolphe-d'Howard, M. Claude Charbonneau, et le président de l'organisme Habitation Saint-Adolphe-d'Howard, M. Richard Desforges.

Le gouvernement du Québec contribue à ce chantier pour plus de 7,5 M$ par l'entremise, entre autres, de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y participe à hauteur de 7,4 M$ en vertu de la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accorde un crédit de taxes d'une valeur de plus de 650 000 $.

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour qu'un plus grand nombre de Québécois puisse vivre dans un milieu de vie de qualité. L'implication de notre gouvernement permettra à des aînés de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les personnes en quête d'un logement abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Face à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts de construction, nous devons innover et construire des logements abordables plus facilement et plus rapidement. C'est exactement ce que ces investissements dans le logement social nous aideront à faire. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je salue le projet de logements sociaux et abordables destiné aux aînés autonomes dans la belle région des Laurentides. Une réalisation qui vise à améliorer les conditions de vie des aînés tout en garantissant un accès à des logements adaptés et accessibles. Ce projet fait partie de l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins croissants de la population âgée. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre délégué à la Santé

« L'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à soutenir les membres de notre communauté qui en ont le plus besoin. Pour les personnes les plus vulnérables de Saint-Adolphe-d'Howard, comme les aînés, ces nouveaux logements abordables ne seront pas seulement des lieux de vie sécuritaires et adéquats, mais ils permettront aussi à celles et ceux qui y habiteront de vieillir dans la dignité. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

« C'est avec une grande satisfaction que je vois ce projet essentiel de logements sociaux se concrétiser ici, dans notre circonscription. La mise en chantier annoncée aujourd'hui est le résultat d'un engagement indéfectible de l'équipe d'Habitation Saint-Adolphe-d'Howard, qui s'est dévouée à offrir à la population vieillissante de leur communauté un environnement sécuritaire, adapté à leurs besoins, tout en leur permettant de rester ancrés dans leur milieu de vie. Je tiens à saluer leur détermination exemplaire, dont j'ai été témoin, et à remercier le gouvernement ainsi que la Société d'habitation du Québec pour leur soutien précieux à la réalisation de ce projet porteur. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

« Je suis heureux de constater que le projet mené par Habitation Saint-Adolphe-d'Howard se concrétisera à la suite des efforts concertés de citoyens impliqués depuis plusieurs années, et appuyés financièrement par les gouvernements fédéral et provincial, la Municipalité et la MRC. Je suis particulièrement ravi que la construction de 31 nouveaux logements sur notre territoire puisse permettre aux personnes aînées de demeurer dans leur municipalité en leur offrant une qualité de vie dans un édifice situé près du cœur du village. »

Claude Charbonneau, maire de Saint-Adolphe-d'Howard

« Ce projet de 31 logements abordables a été mené résolument par feu M. André Paquette, mais poursuivi par des citoyens tout aussi motivés à voir le tout se réaliser. Nous soulignons l'écoute attentive de nos députés au provincial, particulièrement Mme Agnès Grondin, le soutien de notre maire, M. Claude Charbonneau, ainsi que les contributions de démarrage de projet reçues de la MRC et de la Caisse Desjardins, qui permettront sa réalisation. Nous remercions également les professionnels impliqués tout au long de ces nombreuses années qui ont mené à bien la concrétisation de ce projet. »

Richard Desforges, président de l'organisme Habitation Saint-Adolphe-d'Howard

Faits saillants :

Jusqu'à 24 des 31 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 413 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Adolphe -d'Howard.

-d'Howard. Habitation Saint-Adolphe -d'Howard a aussi obtenu une aide financière de près de 595 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Saint-Adolphe -d'Howard.

-d'Howard a aussi obtenu une aide financière de près de 595 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de -d'Howard. Parmi les autres contributeurs au projet, la MRC des Pays-d'en-Haut a versé 58 000 $ et Desjardins accorde une somme de 31 000 $.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

