30 septembre : Plaidoirie pour une reconnaissance partout au Québec

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil québécois des Autochtones du SCFP-Québec plaide pour que le 30 septembre, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, devienne un jour de mémoire et de réconciliation reconnu partout au Québec.

« Cette journée est un appel à la conscience. Elle incarne notre engagement envers les peuples autochtones, envers la guérison des blessures du passé et envers un avenir fondé sur le respect et l'inclusion. Il est temps que le Québec reconnaisse officiellement cette journée comme jour férié, à l'image du gouvernement fédéral », déclare Guylaine Bouchard, présidente du Conseil québécois des Autochtones du SCFP-Québec.

Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux enfants qui ne sont jamais retournés chez eux, ainsi qu'aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leurs communautés. La commémoration publique de cette histoire tragique et douloureuse, et de ses séquelles encore bien présentes, constitue un élément essentiel du processus de réconciliation.

Cette année, le Conseil québécois des Autochtones du SCFP-Québec se joint à la FTQ à Montréal pour une marche collective en mémoire des enfants disparus et en solidarité avec les survivants des pensionnats, leurs proches et leurs communautés.

À ce jour, le Conseil québécois des Autochtones du SCFP-Québec n'a toujours pas obtenu de réponse à la lettre adressée au premier ministre François Legault, dans laquelle il demandait la reconnaissance officielle de cette journée. Comme l'ont déjà fait plusieurs institutions québécoises, nous réitérons notre appel pour que le 30 septembre devienne une journée de recueillement national offerte à l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec

« Faisons écho dans nos milieux. Portons ensemble cette journée de mémoire et de réconciliation afin qu'elle rayonne partout au Québec », conclut Guylaine Bouchard.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

