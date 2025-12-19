Entente de principe au Casino du Lac-Leamy

GATINEAU, QC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Après plus d'une quarantaine de jours de négociation intensive, en front commun, les sections locales 3892-3959 et 3993 du SCFP, représentant environ 650 travailleurs du Casino du Lac-Leamy, annonce qu'une entente de principe est finalement intervenue avec l'employeur durant la nuit dernière. Ces syndicats représentent les croupiers, les personnes à la sécurité et la surveillance ainsi que l'unité générale.

« Les comités ont travaillé très fort à la table de négociation, toujours dans le respect et n'ont jamais perdu l'objectif de s'entendre malgré les hauts et les bas d'une négociation d'une telle envergure », de déclarer Guy Gosselin, conseiller syndical au SCFP.

Certains textes des nouvelles conventions collectives doivent être finalisés et par la suite les membres des trois sections locales seront appelés à se prononcer sur l'entente de principe. Aucun commentaire ne sera émis pour le moment sur le contenu de l'entente afin que les membres soient les premiers informés.

« Les trois sections locales du SCFP ont pris la décision de former un front commun en mars 2025. Cette décision fut très bénéfique, car le défi était de taille », de conclure le conseiller syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente 4730 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]