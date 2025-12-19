Autre entente de principe à Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Après un important blitz à la table de négociation, le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SSPHQ-SCFP 4250) annonce une entente de principe avec la partie patronale.

« Une belle façon de conclure l'année 2025, une année marquée par une longue négociation avec Hydro-Québec. Nous ne pouvons pas donner de détails pour l'instant car nous devons présenter l'entente à nos membres en premier lieu. Nous nous préparons à tenir une assemblée générale dans les meilleurs délais » d'expliquer Gilles Cazade, président du SSPHQ-SCFP 4250.

Les plus de 5500 membres du SSPHQ-SCFP 4250 avaient entamé des moyens de pression le 29 octobre dernier en forme de grève du temps supplémentaires.

« Tous moyens de pression cessent immédiatement. Nous allons nous concentrer sur la présentation de l'entente à nos membres », de conclure le président syndical.

Leur convention collective est arrivée à échéance le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

