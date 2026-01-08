Perte d'emplois : Telus abandonne le Québec

RIMOUSKI, QC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Difficile début d'année chez Telus où, depuis hier, des centaines de salarié.e.s sont rencontrés pour se faire annoncer des vagues de départ volontaires. Le géant des télécommunications réduit ses effectifs et, dans la plupart des cas, transfert le travail à des sous-traitants à l'international.

« C'est un coup dur pour les personnes touchées, mais aussi pour les économies des régions impactées où les bons emplois ne pleuvent pas. Les suppressions touchent des salarié.e.s de Rimouski, Sainte-Marie-de-Beauce, Québec et Montréal » de dénoncer conjointement les présidents de deux syndicats du SCFP : Luc Pouliot du Syndicat québécois des employés de TELUS (SQET-SCFP 5044) et Brian Leclerc du Syndicat des agents de maîtrise de TELUS (SAMT-SCFP 5144). Un autre syndicat à travers le pays est aussi ciblé par la même vague pour un total de 697 offres de départ.

Les représentants syndicaux avertissent que la prestation de services sera affectée, car les personnes qui demeurent à l'emploi sont déjà surchargées.

Depuis dix ans, des milliers de bons emplois ont été perdus dans le secteur des télécommunications puisque les entreprises canadiennes, de plus en plus, embauchent leur main-d'œuvre à l'étranger. Malgré les subventions de l'État et les contrats publics accordés au secteur, des emplois sont constamment délocalisés.

« Nos impôts ne devraient pas subventionner la fuite de ces emplois. Surtout avec ce qui se passe au sud de la frontière où l'administration américaine fait preuve de protectionnisme. On devrait aider à maintenir le travail ici aussi. Les gouvernements ne font rien, et Telus abandonne le Québec », de conclure les représentants syndicaux.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815