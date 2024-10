KINGSTON, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de Kingston ont annoncé un investissement combiné d'environ 7,2 millions de dollars pour soutenir la construction de 30 nouveaux logements dans 3 ensembles résidentiels à Kingston.

L'annonce a été faite au 111, rue MacCauley, où Habitat pour l'humanité - Kingston Limestone Region a construit 8 maisons, dont 2 sont accessibles. Ces habitations offrent des logements locatifs très abordables aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. L'ensemble résidentiel est situé près d'un parc de quartier revitalisé, du centre communautaire Rideau Heights et d'une bibliothèque. Sa construction est terminée, et les résidents y ont emménagé au cours du mois.

Le deuxième ensemble résidentiel, situé au 206, rue Concession, offre des logements de transition et un programme de stabilisation. Il comprendra 18 chambres, chacune avec une salle de bains privée, et disposera d'une cuisine commune, de salles à manger et de salons. On y offrira des programmes administrés par Addictions and Mental Health Services - Kingston, Frontenac, Lennox & Addington. La construction de cet ensemble résidentiel est en cours et devrait être achevée plus tard en 2024.

Situé au 255, rue Yonge, sur un terrain appartenant à la municipalité, le troisième ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui comptera quatre logements. Il sera supervisé par Tipi Moza, un fournisseur de logements autochtone à Kingston. Cet ensemble d'habitation soutiendra les ménages autochtones, y compris les femmes et leurs enfants, et devrait être achevé d'ici l'hiver 2025.

Voici les détails du financement des ensembles de logements :

111, rue Maccauley :

plus de 480 000 $ de financement du gouvernement fédéral dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

terrain de plus de 260 000 $ fourni par la Ville de Kingston ;

; plus de 350 000 $ d'Habitat pour l'humanité.

206, rue Concession :

plus de 4,6 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL.

255, rue Yonge :

plus de 1,5 million de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL.

La Ville fournira également un financement municipal continu pour soutenir l'exploitation et assurer la prestation ininterrompue des services dans les ensembles situés au 111, rue MacCauley et au 255, rue Yonge.

Citations :

« L'accès à des logements sûrs et abordables pour tout le monde est essentiel à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos collectivités. L'annonce d'aujourd'hui est un très bon exemple de l'incidence directe et tangible que les partenariats solides avec la Ville de Kingston ont sur la collectivité. Ensemble, nous aiderons à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. » - Mark Gerretsen, député fédéral de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui reflète l'engagement de notre Ville à répondre aux besoins en matière de logement dans notre collectivité. Grâce au soutien de nos partenaires fédéraux, ces ensembles résidentiels fourniront bien plus que des logements. Ils offriront aussi de la sécurité, de la stabilité et un sentiment d'appartenance aux personnes dans le besoin. En tant que Ville, nous sommes fiers de travailler avec des organisations comme Habitat pour l'humanité, Addictions and Mental Health Services et Tipi Moza pour créer des logements qui renforcent notre collectivité et donnent l'espoir d'un avenir meilleur. » - Bryan Paterson, maire de Kingston

« La mission d'Habitat pour l'humanité - Kingston Limestone Region est d'offrir des logements abordables et l'accès à la propriété à des familles méritantes de notre collectivité. Le Tiny Home Project at Shannon Park est le fruit d'un travail de collaboration entre d'importants intervenants, dont la Ville de Kingston, le gouvernement du Canada (SCHL), le BCIP de la Limestone School Board et Habitat pour l'humanité à Kingston. Cette initiative s'attaque aux problèmes urgents de l'itinérance et au manque de logements accessibles dans notre région. Conçu comme un programme de logement locatif proportionné au revenu, il vise à soutenir certains des résidents les plus vulnérables de la ville. Grâce à ce projet, nous sommes fiers d'offrir à ces personnes un chez-soi sûr et convenable. » - Gary Lees, chef de la direction d'Habitat pour l'humanité - Kingston

« La contribution du gouvernement du Canada à cet ensemble résidentiel de 18 chambres avec soins donne au programme un lieu permanent où offrir des services complets de soutien aux personnes qui ont besoin d'un logement abordable, de traitements contre la toxicomanie et de services de santé mentale. Nous offrons aux gens non seulement un endroit où vivre, mais aussi une communauté qui comprend les ressources et les soins nécessaires au rétablissement et au bien-être à long terme. » - Shaun Allan, gestionnaire de programme, Addiction and Mental Health Services - Kingston, Frontenac, Lennox et Addington

« La création de ces nouveaux logements est une étape importante dans les efforts déployés pour répondre aux besoins de logement des membres de la communauté autochtone de Kingston. En créant des logements sûrs, abordables et adaptés à la culture, nous aidons les personnes et les familles à se donner des bases solides et stables pour s'épanouir. » - Winnie Peters, directrice générale, Tipi Moza

Faits en bref :

Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 4 milliards de dollars qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un programme de 4 milliards de dollars qui fait partie de la , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents.

fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des trois phases de l'ICRL.

