MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le programme de prêt à l'entrepreneuriat noir lancé, il y a un mois, par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération africaine canadienne de l'économie connaît un succès historique. En effet, près de 14 000 entrepreneurs ont répondu à l'appel et se sont inscrits sur la plateforme exclusivement conçue pour l'administration du programme.

« Les entrepreneur(e)s noir(e)s du Canada sont réellement emballés par ce nouveau programme. Nous en avons pour preuve le nombre de demandes qui nous ont été soumises et qui sont en cours d'analyse. C'est historique ! Nous étions persuadés que les besoins étaient criants, mais nous pouvons aujourd'hui les chiffrer. Nous sommes d'ailleurs très heureux de pouvoir également constater toute la diversité des profils qui témoigne de l'intersectionnalité qui caractérise la communauté noire. Devant cet engouement sans précédent, nous déployons d'importants efforts opérationnels afin d'être à la hauteur des ambitions de nos entrepreneurs et de participer activement à leurs succès » a déclaré Tiffany Callender, Présidente Directrice Générale de FACE

Les résultats compilés permettent d'affirmer que le Fonds de financement rejoint différents segments de la communauté d'affaires noire du pays. En effet, les demandes de financement reçues et en cours d'analyse proviennent notamment de plus de 3000 femmes d'affaires, plus de 1500 jeunes entrepreneurs (entre 18 et 30 ans) et d'au moins 1000 membres des communautés LGBTQ.

« Plus que jamais, la communauté d'affaires noire est mobilisée et engagée dans le développement, la croissance et la pérennité des entreprises détenues par des noirs. C'est d'ailleurs le leadership positif, l'ambition et la conjugaison des efforts des leaders des communautés noires canadiennes qui a mené à cet important succès. C'est la preuve que l'union fait la force » a conclu Tiffany Callender.

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétisent plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

