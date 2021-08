3 nouveaux modules de formation pour le secteur du commerce de l'alimentation

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est heureux d'annoncer le lancement de trois nouveaux modules de formation sur les produits biologiques, locaux et les allergènes. Année après année l'engouement des consommateurs pour les produits biologiques et locaux ne se dément pas. Les Québécois sont soucieux de leur santé et de leur bien-être et cela passe notamment par leur alimentation. On constate également une augmentation des intolérances alimentaires et des allergies. Pour permettre aux gestionnaires de former leur équipe sur les différences entre les produits locaux et les produits biologiques et pour que leurs employés soient en mesure d'appuyer le client intolérant ou allergique dans sa quête de produits admissibles, le CSMOCA a développé trois nouvelles capsules de formation en ligne.

Produits biologiques

Aujourd'hui, les raisons qui poussent les Québécois à acheter des produits biologiques sont nombreuses et variées. On peut notamment avoir à cœur la préservation de notre santé en consommant des produits sans pesticides ou sans OGM, se préoccuper de l'environnement en favorisant des méthodes de culture et d'élevages exemptes de pesticides chimiques ou alors se soucier du bien-être animal. Peu importe votre motivation, l'offre de produits biologiques continue d'augmenter dans les commerces d'alimentation. Pour développer vos connaissances sur le sujet, cette nouvelle formation vous permet de découvrir les principales caractéristiques des produits biologiques et les bonnes pratiques à mettre en place en lien avec la réception, l'entreposage et le placement des produits.

Cliquez ici pour accéder au module

Produits locaux

La pandémie de la Covid-19 a certainement changé nos habitudes de consommation. La place des produits locaux dans nos paniers d'épicerie a nettement augmenté et les commerces d'alimentation proposent une offre de produits de plus en plus diversifiée. Le consommateur souhaite encourager les producteurs et les transformateurs locaux, diminuer son empreinte environnementale et consommer des aliments de saison plus frais! Pour vous aider à mieux cerner ce que sont les produits locaux, notre nouveau module est LA solution! De courte durée, le module présente les principales caractéristiques de ces produits, les bonnes pratiques en lien avec l'affichage et l'étiquetage des produits et des astuces pour bien répondre aux nombreuses questions des clients.

Cliquez ici pour accéder au module

Produits Allergènes

Les allergènes alimentaires tels que arachides, œufs, poissons ou crustacés, et des substances comme le gluten sont présents dans de nombreux produits alimentaires que l'on retrouve dans les commerces d'alimentation du Québec. Les allergènes sont responsables d'allergies alimentaires plus ou moins graves ou d'intolérances et de sensibilités chez certaines personnes lorsqu'elles les consomment. Même si l'offre de produits sans allergènes continue de s'accroître, l'identification de certains allergènes demeure essentielle, voire vitale pour ces consommateurs. Le nouveau module de formation sur les produits allergènes vous permettra de les reconnaître, de découvrir leurs principales caractéristiques prioritaires et de mettre en place les bonnes pratiques de travail pour prévenir les contaminations.

Cliquez ici pour accéder au module

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Renseignements: Laurence Zert, Directrice générale, CSMOCA, [email protected], (514) 499-1598, poste 1

Liens connexes

https://csmoca.org/