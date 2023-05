Basée à la Faculté de pharmacie Leslie Dan, la Chaire de recherche GSK sur l'éducation en matière de vaccins et des outils axés sur la pratique s'appuiera sur les connaissances et la formation actuelles pour doter les futurs pharmaciens des compétences et des outils nécessaires à leur adaptation au champ d'exercice clinique en évolution rapide et aux besoins des patients et des communautés. La chaire élaborera également des modèles de vaccination fondés sur des données probantes qui contribueront à bâtir un climat de confiance, à favoriser l'accès et à améliorer les résultats cliniques.

« Les pharmacies communautaires sont de plus en plus considérées comme des centres de santé pour les services de soins primaires, et les pharmaciens sont les mieux placés pour promouvoir les meilleurs résultats cliniques sur le plan des maladies évitables par la vaccination à toutes les étapes de la vie, de l'enfance à l'âge adulte avancé », a déclaré Lisa Dolovich, professeure et doyenne à la Faculté de pharmacie Leslie Dan de l'Université de Toronto. « Le soutien de GSK pour la fondation de cette chaire de recherche est essentiel à l'avancement de l'éducation et de la recherche dans cet important domaine de pratique. »

Faisant partie des fournisseurs de soins primaires les plus accessibles, les pharmaciens font la promotion de la santé, connaissent les indications des vaccins, informent les patients, administrent les vaccins et prodiguent des soins de suivi.

« Chez GSK, nous croyons que de solides collaborations, comme celle établie avec l'Université de Toronto, sont essentielles pour stimuler l'innovation et l'excellence dans le domaine de la recherche et de l'éducation dans le but d'améliorer l'expérience des patients et les résultats cliniques », a expliqué le Dr Bryan Tennant, directeur scientifique, Vaccins, chez GSK Canada. « Nous sommes d'avis que la Faculté de pharmacie Leslie Dan et la nouvelle Chaire de recherche GSK sur l'éducation en matière de vaccins et des outils axés sur la pratique ouvriront la voie, qu'elles prépareront la prochaine génération de pharmaciens à un monde en constante évolution et établiront de nouvelles normes en matière d'éducation au Canada et dans le monde entier. »

Dans le cadre du déploiement des campagnes de vaccination contre la COVID-19, les équipes en pharmacie partout au pays ont démontré leur capacité à se mobiliser pour répondre aux besoins liés à la santé publique en temps de crise. Alors que les répercussions de la pandémie continuent de mettre notre système de santé à rude épreuve, les pharmaciens jouent un rôle plus important que jamais dans le domaine des soins primaires, comblant les lacunes en matière de soins et offrant des services cliniques en pharmacie, dont la vaccination. « Mais nous devons veiller à ce que les pharmaciens soient constamment soutenus par des outils fondés sur des données probantes afin d'offrir les meilleurs soins possibles au fil du temps », a souligné Mme Dolovich.

En raison d'un accès limité et d'autres facteurs observés au plus fort de la pandémie, de nombreux enfants et adultes accusent un retard quant à leur vaccination de routine. Un sondage mené en 2022 par la firme Campaign Research a révélé qu'en Ontario, un adulte sur cinq a n'a pas reçu ou a retardé sa dose d'immunisation de routine contre des maladies évitables, comme le zona et la pneumonie. Les équipes en pharmacie peuvent contribuer à combler les lacunes touchant ce type de soins, et elles ont montré qu'elles savaient faire preuve de souplesse pour fournir des services essentiels en soins de santé de façon nouvelle et novatrice. « En soutenant davantage les pharmaciens et en améliorant leur rôle dans la vaccination, nous élargissons l'accès aux patients et nous contribuons à soutenir la santé de nos familles et de nos communautés, a conclu Mme Dolovich. « La création de cette chaire de recherche est une excellente occasion de nous concentrer sur le rôle important que les pharmaciens peuvent continuer de jouer dans la prise en charge de maladies évitables par la vaccination. »

À la suite de cette annonce, la Faculté de pharmacie Leslie Dan cherchera à doter la chaire de recherche. Elle fera un appel de propositions et de soumissions de candidatures, qui décrira les programmes de recherche proposés pour orienter la vision de même que l'impact prévu de l'initiative.

À propos de la Faculté de pharmacie Leslie Dan, Université de Toronto

La Faculté Leslie Dan de l'Université de Toronto se classe parmi les meilleures facultés de pharmacie au Canada, offrant des programmes de premier cycle et des programmes d'études supérieures visionnaires. Nous sommes reconnus à l'échelle mondiale pour nos recherches percutantes en sciences pharmaceutiques et pour la promotion d'une pratique clinique experte et novatrice. Nos recherches scientifiques portent sur le rôle des pharmaciens dans le système de soins de santé, et sur tout ce qui touche la découverte et l'administration des médicaments. Nous contribuons à faire progresser des programmes de formation qui permettent de former des chefs de file en sciences et en pratique clinique, et de renforcer le lien entre la recherche, l'éducation et les soins aux patients.

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Nous fabriquons des vaccins novateurs et des médicaments spécialisés pour prévenir les maladies et les traiter. Notre R-D est axée sur l'aspect scientifique du système immunitaire, de la génétique humaine et des technologies de pointe. Nous visons à améliorer la santé de 2,5 milliards de personnes au cours des 10 prochaines années. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/ .

