3,4 M$ pour encourager les Québécois à sortir en plein air et à profiter des bienfaits de la nature sur la santé

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Afin d'offrir davantage d'occasions de bouger en nature aux Québécois, plus particulièrement aux populations vulnérables (personnes handicapées, personnes à faible revenu), aux jeunes et aux nouveaux arrivants, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui un investissement de 3,4 millions de dollars sur deux ans pour la mesure Accès nature. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), et de Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq).

Lancée en 2024, Accès nature est une initiative conjointe de la Sépaq et de Parq, qui collaborent de nouveau cette année afin d'unir leurs initiatives d'accessibilité au bénéfice des utilisateurs, qui pourront découvrir ou redécouvrir, gratuitement ou à moindre coût, tant les parcs nationaux gérés par la Sépaq que les parcs régionaux lorsqu'ils visiteront une région au cours des deux prochaines années.

Cette mesure s'arrime à l'initiative Destination nature pour tous! du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui assume les coûts de transport pour des groupes scolaires et communautaires. L'attribution d'une somme de plus de 1,7 million de dollars sur trois ans a été annoncée l'an dernier dans le cadre de ce projet.

Parcs nationaux du Québec

En ce qui concerne la Sépaq, la mesure Accès nature accorde une aide financière de 2 550 000 $ sur deux ans pour soutenir l'accès aux parcs nationaux du réseau. Cette aide permet notamment d'offrir un rabais de 30 % sur un total de 96 001 cartes annuelles. Un premier lot de 57 478 de ces cartes sera offert à la population à partir du 10 juin prochain. Les autres cartes seront mises en vente à une date ultérieure prévue à l'automne 2027. Valide pour une durée de 12 mois, cette carte permet l'admission illimitée à l'ensemble des parcs nationaux du Québec gérés par la Sépaq, en plus d'offrir de nombreux avantages, comme une nuitée de camping gratuite en semaine, des rabais dans les boutiques, pour l'accès à l'Aquarium du Québec et à l'ASTROLab ainsi qu'un accès journalier gratuit au camping des Voltigeurs, au centre touristique du Lac‑Simon et à celui du Lac‑Kénogami. La vente s'effectuera en ligne sur le site Web de la Sépaq et un système de salle d'attente avec distribution d'un rang aléatoire permettra d'assurer un traitement équitable des personnes intéressées. Cette initiative fait passer le coût avec taxes de la carte annuelle de 93 $ à 65,10 $.

Pour le volet communautaire, l'offre consiste en des gratuités d'accès et en des gratuités pour des billets de ski de fond et la location d'équipement (embarcations nautiques, vélos, raquettes/crampons et ski de fond) dans les parcs nationaux du Québec et à la Station touristique Duchesnay. Ces gratuités seront distribuées directement à des organismes communautaires pour des groupes formés de leurs clientèles.

Parcs régionaux du Québec

Accès nature prévoit également l'attribution d'une aide financière maximale de 850 000 $ sur deux ans à l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq) afin de permettre à l'ensemble de la population d'obtenir l'admission gratuite à la majorité des parcs régionaux accrédités. Parq estime que cette mesure permettra d'offrir plus de 55 000 accès journaliers à la population sur deux ans. De plus, grâce à la mesure Accès nature et à la mesure Destination nature pour tous!, plus de 400 groupes scolaires ou communautaires pourront être accueillis chaque année dans l'un des parcs participants.

Citations :

« L'accès à la nature et aux activités de plein air est essentiel pour encourager les Québécois à bouger davantage et à adopter un mode de vie actif. C'est pourquoi je me réjouis de voir nos partenaires unir leurs efforts pour offrir à nouveau la mesure Accès nature, qui met en valeur nos parcs régionaux et nationaux ainsi que la pratique d'activités de plein air partout au Québec. Je tiens à remercier chaleureusement la Sépaq et Parq pour leur précieuse collaboration dans la réalisation de ce projet mobilisateur et très apprécié de la population québécoise. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je suis très heureuse que la mesure Accès nature soit reconduite cette année grâce à l'investissement de mon gouvernement. Avec le projet Destination nature pour tous!, les Québécois bénéficient maintenant de deux types de soutien financier pour les aider à faire des sorties en plein air et à profiter des bienfaits de la nature sur la santé. Je remercie nos partenaires qui, en plus de favoriser l'accessibilité au territoire québécois, contribuent à mettre en valeur et à conserver le patrimoine naturel du Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Les incitatifs mis en place par le gouvernement du Québec contribuent concrètement à l'accessibilité aux parcs nationaux de la Sépaq et aux parcs régionaux, qui sont des territoires exceptionnels propices à l'activité physique et à la découverte. Nous sommes fiers de contribuer à des actions qui permettent à tous de s'approprier certains des plus beaux espaces naturels québécois et qui favorisent l'adoption de saines habitudes de vie. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec

« Les parcs régionaux sont des milieux de proximité essentiels pour favoriser l'accès à la nature, la pratique d'activités de plein air et les saines habitudes de vie. Grâce à Accès nature, encore plus de Québécoises et de Québécois pourront découvrir gratuitement ces territoires de grande qualité, ancrés dans leurs communautés et reconnus pour la richesse de leurs expériences. Cette mesure s'inscrit pleinement dans la mission de Parq, soit pérenniser l'accès à la nature, tout en soutenant les parcs régionaux sécuritaires, accueillants et accessibles à tous. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

En 2025-2026, la Sépaq a vendu plus de 75 000 cartes annuelles à 30 % de rabais pour l'accès aux parcs nationaux et offert l'accès à ses parcs à 63 groupes communautaires.

Près du tiers de ceux qui se sont procuré une carte annuelle à rabais sont considérés comme de nouveaux clients.

En 2025-2026, près de 40 000 personnes ont réservé des accès gratuits dans 37 parcs régionaux participants, membres de Parq.

En 2025-2026, 6 500 participants de groupes scolaires et communautaires ont visité gratuitement des parcs régionaux dans le cadre de l'initiative Destination nature pour tous!

En guise de rappel, l'accès aux parcs nationaux et à une foule d'équipements est gratuit en tout temps pour les 17 ans et moins.

Le projet Destination nature pour tous! bénéficiera d'un investissement de près de 1,7 million de dollars d'ici 2028 pour favoriser un accès plus durable, équitable et inclusif aux milieux naturels québécois. Lancé en 2025, il s'adresse aux établissements scolaires et aux organismes communautaires du Québec qui souhaitent organiser des activités d'immersion en nature pour les jeunes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation de vulnérabilité. C'est une façon concrète de leur permettre de profiter des bienfaits de la nature sur la santé et de les sensibiliser à l'importance de protéger celle-ci.

Liens connexes :

Pour consulter les modalités d'accès à cette mesure et les parcs participants, visitez le site Web de la Sépaq et celui de Parq. Il est également possible de réserver son accès quotidien gratuit à un parc régional à partir du 10 juin en visitant le site www.toutlemondedehors.ca.

Sport, loisir et plein air :

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Sépaq :

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Parq :

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]; Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Société des établissements de plein air du Québec, 418 254-9314, [email protected]; Marie-Eve St-Onge, Directrice des communications, du marketing et des relations publiques, Parcs régionaux du Québec (Parq), 450 661-2225, poste 116, [email protected]