2e coup de sonde pour Capital femmes : Les entreprises québécoises dirigées par des femmes ont de plus en plus accès au capital

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec publie aujourd'hui les résultats d'une seconde analyse avec Capital femmes, l'indicateur de la représentation féminine dans les fonds d'investissement au Québec.

Lancé en octobre 2021, l'indicateur Capital femmes - le premier du genre au Québec - dresse un portrait de la représentation féminine dans les fonds d'investissement* et au sein des entreprises québécoises ayant bénéficié de financement de la part de ces fonds d'investissement.

Les résultats de l'analyse révèlent une tendance à la hausse quant à la proportion du capital de risque et de développement investi dans des entreprises qui comptent au moins une femme dirigeante. En effet, les sommes consenties par les fonds d'investissement à des entreprises ayant au moins une femme dirigeante ont bondi de 12 % depuis l'année dernière. Les données recueillies montrent par ailleurs que la représentation féminine à la direction des fonds et des entreprises au stade du capital de risque et de développement au Québec est en augmentation depuis six ans.

Pour recueillir ces données, Investissement Québec a sondé ses gestionnaires de fonds d'investissement. Il a ainsi pu déterminer le nombre d'entreprises fondées ou dirigées par des femmes dans lesquelles les gestionnaires ont investi et il a ensuite compilé le niveau de capital investi par ces mêmes fonds dans les entreprises interrogées. Le sondage a porté sur les investissements au Québec depuis 2016 et a permis d'observer la tendance des six dernières années. Le nombre de femmes associées au sein des équipes de gestion des fonds d'investissement sondés a également été comptabilisé, de même que le nombre d'entreprises à propriété féminine dans lesquelles Investissement Québec a investi du capital de risque et de développement en direct.

Près de 88 % des quarante-deux fonds sollicités par la Société ont participé à l'étude. Dotés d'une capitalisation de plus de 10,3 G$, ces fonds de capital de risque et de développement avec lesquels la société d'État transige à travers ses fonds propres et le Fonds du développement économique (FDE), pour lequel Investissement Québec agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec, comptent quelque 261 entreprises québécoises en portefeuille.

Faits saillants de l'analyse

32 % des entreprises québécoises ayant reçu un investissement entre 2016 et 2022 en provenance des fonds en capital de risque et en capital de développement avec lesquels Investissement Québec transige étaient fondées ou dirigées par au moins une femme, ce qui représente 83 entreprises;



En tout, 64 % (comparativement à 52 % l'an dernier) du capital total déployé au Québec par les fonds partenaires pour cette période (1,3 G$) a été investi dans des entreprises québécoises fondées ou dirigées par au moins une femme.



Pour les fonds de capital de risque seulement, cette proportion atteint 66 % : 444 M$ sur les 669 M$ investis pour l'exercice 2021-2022 l'ont été dans des entreprises québécoises fondées ou dirigées par des femmes.



Pour les fonds de capital de développement, c'est 63 % (contre 45 % en 2020-2021) : 893 M$ sur les 1,4 G$ investis durant l'exercice 2021-2022 l'ont été dans des entreprises québécoises fondées ou dirigées par des femmes.

72 % (comparativement à 70 % en 2020-2021) des gestionnaires de fonds partenaires d'Investissement Québec en capital de risque incluent au moins une femme associée dans leur équipe de gestion, une tendance positive sur l'inclusion des femmes associées parmi les gestionnaires.

Plus de 50 % des entreprises dans lesquelles Investissement Québec a investi directement du capital de risque ou de développement depuis 2016 sont à propriété féminine.

Vous pouvez consulter les données compilées par Capital femmes ici.

« Investissement Québec est engagé à soutenir les entreprises détenues ou dirigées par des femmes et à favoriser l'accès des femmes au capital. Capital femmes nous permet de mesurer l'impact de nos interventions sur l'entrepreneuriat féminin, mais surtout de promouvoir la diversité et l'inclusion au sein des entreprises et des fonds d'investissement avec qui nous transigeons. Les résultats obtenus nous encouragent à poursuivre sur cette lancée », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

La relève de Capital femmes confiée au Centre d'expertise de Réseau Capital

Investissement Québec souhaite désormais passer le flambeau à Réseau Capital, l'association du capital d'investissement regroupant tous les intervenants de la chaîne d'investissement œuvrant au Québec, pour qu'elle réalise la collecte de données et dresse annuellement le portrait de la représentation féminine dans les fonds d'investissement au Québec.

Ce faisant, Investissement Québec souhaite en élargir la portée et permettre que davantage d'investisseurs québécois dans des entreprises fondées et dirigées par des femmes soient rendus publics et que la divulgation soit encore plus représentative.

« Notre engagement à financer et à accompagner davantage les entreprises détenues ou dirigées par des femmes est partagé par plusieurs de nos partenaires de l'écosystème financier. Sous l'égide de Réseau Capital, nous sommes persuadés qu'ils continueront de prendre part à l'exercice dont l'objectif est de consolider un véritable mouvement d'appui à l'entrepreneuriat féminin », a déclaré Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, Placements privés chez Investissement Québec.

« Nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Investissement Québec pour assurer la continuité de Capital Femmes. Nous sommes impatients de poursuivre cette initiative grâce à notre Centre d'expertise afin de continuer à mettre en lumière la place des femmes dans le capital d'investissement au Québec », a déclaré Olivier Quenneville, président-directeur général de Réseau Capital.

Inclusion d'une clause de diversité dans les ententes d'investissement

Rappelons que dans la foulée de l'analyse de Capital femmes, Investissement Québec intègre maintenant à toute nouvelle entente légale d'investissement avec un fonds de capital de risque et de développement une clause qui invite les fonds d'investissement à favoriser l'investissement dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes et présentant une diversité de genres à la fois au sein de leur conseil d'administration et de leur équipe de gestionnaires et d'employés. Investissement Québec figure parmi les rares institutions financières québécoises à avoir inclus cette disposition dans ses ententes.

Acteur majeur du capital de risque et de développement

Investissement Québec est un joueur actif de l'écosystème du capital de risque et de développement au Québec. En ce qui a trait à ses fonds d'investissement, Investissement Québec est engagé envers 73 fonds actifs, qui comptent historiquement plus de 2500 sociétés en portefeuille, pour une exposition totale de 2,1 milliards de dollars au 31 mars 2022. À titre de commanditaire majeur, Investissement Québec contribue à structurer et à accompagner activement les gestionnaires de fonds d'investissement qui investissent à leur tour dans plusieurs secteurs et surtout, dans les différents stades de la chaîne des capitaux. Au cours de l'exercice 2021-2022, Investissement Québec a engagé plus de 237 M$ dans des fonds d'investissement.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de Réseau Capital

Réseau Capital est l'association du capital d'investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne d'investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au dynamisme de l'industrie du capital d'investissement, laquelle joue un rôle primordial dans le développement et le financement des entreprises au Québec. Fondée en 1989, Réseau Capital représente près de 100 membres corporatifs dont non seulement les sociétés d'investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics mais également les banques, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels œuvrant dans l'industrie.

