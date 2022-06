29e Grand Prix canadien des nouveaux produits : LES GAGNANTS SONT CONNUS !

Les tendances observées en 2021 au chapitre des nouveaux produits révèlent un intérêt croissant des Canadiens pour les produits alimentaires à base de plantes ainsi que leur désir d'ajouter à leur cuisine maison une touche de raffinement évoquant les plats servis au restaurant.

TORONTO, le 1er juill. 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer les gagnants de la 29e édition annuelle de son Grand Prix canadien des nouveaux produits, dont le commanditaire principal était Reebee cette année.

Sceau de gagnant du 29e Grand Prix canadien des nouveaux produits (Groupe CNW/Retail Council of Canada) Les gagnants du 29e Grand Prix canadien des nouveaux produits et les lauréats du prix Hommage 2022 : Margaret Hudson, de Burnbrae Farms, et Darrell Jones, de Save-On-Foods (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD est un prestigieux concours annuel consacré aux meilleurs nouveaux produits alimentaires et non alimentaires. Être un lauréat du Grand Prix canadien marque souvent un tournant pour les entreprises en raison de la grande visibilité qu'une telle victoire leur confère auprès d'importants détaillants, acheteurs et nouveaux consommateurs.

Vingt-six entreprises ont remporté le très convoité Grand Prix canadien des nouveaux produits pour des produits qu'elles ont lancés sur le marché canadien en 2021. Parmi les gagnants figurent des fournisseurs, boutiques, entreprises familiales et détaillants établis et nouveaux de partout au Canada.

Parmi les entreprises qui l'ont emporté dans plusieurs catégories, citons Metro inc., Walmart Canada, Rexall Pharmacy Group Ltd. Agropur coopérative laitière, Von Slick's Finishing Touch et The Spice Tailor.

Cinq lauréats ont par ailleurs reçu des prix spéciaux : The Spice Tailor a été récompensé dans la catégorie Excellence des produits ethniques pour son Biryani Kit par Anjum Anand ; Agropur coopérative laitière a reçu le prix du Produit tout canadien pour son Grand Cheddar ; Walmart Canada a remporté le prix du Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour ses Raviolis ricotta et épinards Mon marché fraîcheur ; Von Slick's Finishing Touch a raflé le prix Innovation et originalité pour sa gamme Fait avec du vrai beurre - Von Slick's Finishing TouchTouch ; et Organic Meadow a été reconnu dans la catégorie Emballage innovateur pour sa Boîte à lait sans carbone.

« Les gagnants de cette année illustrent bien l'évolution des valeurs au pays. Les Canadiens recherchent des articles qui répondent parfaitement à leurs besoins et préférences alimentaires. La qualité des produits de remplacement des produits carnés et laitiers est étonnante et constitue la preuve que ces choix de produits sont là pour de bon, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Je suis réellement impressionnée par la capacité des développeurs de produits à répondre aux attentes des consommateurs. Et je vois combien les commentaires formulés par le jury au fil des ans se reflètent dans les nouveaux produits qui l'ont emporté dans les différentes catégories. »

Le chef et président du jury Marcus Von Albrecht a supervisé les travaux du jury. Sur les 121 produits qui ont obtenu une note supérieure à 70 % pour leur qualité et leur caractère novateur, seuls 40 se sont mérité la prestigieuse reconnaissance de lauréat du Grand Prix canadien des nouveaux produits.

Deux lauréats du prix Hommage du Grand Prix canadien 2022 ont également été honorés lors de notre gala. Ces récompenses ont été remises conjointement par le Conseil canadien du commerce de détail et Food, Health & Consumer Products of Canada (FHCP) à Margaret Hudson, de Burnbrae Farms, et à Darrell Jones, de Save-On-Foods. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, veuillez vous rendre à cccdgrandprix.ca/gagnants.

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Près de 2 millions de Canadiens y travaillent. Le commerce de détail génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 433 G$ en 2021. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada. Ils fournissent des services essentiels et constituent une importante source d'emplois dans les petites et grandes collectivités du pays. Ils ont de solides programmes de marques privées et vendent des produits de toutes les catégories d'aliments.

