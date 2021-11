27 millions $ pour rehausser les salaires - Un financement attendu par les CHSLD privés non conventionnés

MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ) tient à saluer l'investissement de 27 millions de dollars annoncé aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, visant à soutenir le rehaussement du salaire du personnel salarié des centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés (CHSLD PNC).

Depuis plus de deux ans, l'Association est en communication constante avec le gouvernement afin d'obtenir un financement équitable dans le cadre de ses ententes de services avec les CIUSSS et les CISSS. L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus pour atténuer l'iniquité qui existe actuellement entre les établissements privés et ceux du réseau public et privé conventionné.

« Nous visons le même objectif que le gouvernement : celui d'améliorer la qualité des soins et des services offerts aux personnes hébergées. Cela passe notamment par un financement récurrent nous permettant de répondre au défi de la rareté de main-d'œuvre et d'améliorer les ratios de résidents par infirmières et préposés. Nous analyserons les modalités de cette annonce, mais espérons que l'ensemble des établissements privés non conventionnés pourront bénéficier des mesures annoncées », affirme M. Paul Arbec, président de l'Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec.

En mars dernier, le programme de subvention gouvernementale de 7,3 millions de dollars ne permettait pas d'offrir des échelles salariales comparables à celles du réseau public et privé conventionné. Malgré tout, certains CHSLD privés non conventionnés ont rehaussé le salaire de leurs employés. Nous craignons donc que l'aide annoncée aujourd'hui ne soit pas accordée à ceux qui ont été proactifs.

Vers le conventionnement

L'AELDPQ appuie la volonté du gouvernement du Québec de conventionner certains CHSLD privés, mais déplore le manque de transparence des autorités à l'égard de cette démarche. L'association souhaiterait être impliquée davantage et connaître les besoins et attentes du gouvernement afin d'assurer le bien-être des aînés hébergés dans tous les CHSLD confondus.

« Certes, la pandémie a mis en lumière les défis liés au manque de ressources dans les CHSLD, tant privés que publics. Aujourd'hui, nous tendons la main au gouvernement afin d'être considérés en tant que véritables partenaires du réseau de la santé et des services sociaux pour identifier des solutions adaptées à la réalité du terrain », conclut M. Paul Arbec.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ)

Renseignements: Marie-Josée Côté, [email protected], T. 514-772-5716