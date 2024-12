27 000 bouteilles de sirop d'érable dans les paniers de Noël des Banques alimentaires du Québec

LONGUEUIL, QC, le 8 déc. 2024 /CNW/ - Grâce à une récolte de sirop d'érable exceptionnelle au printemps dernier, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) sont heureux d'offrir une valeur de 100 000 dollars en sirop d'érable aux Banques alimentaires du Québec.

De gauche à droite : Luc Goulet et Isabelle Lapointe, président et directrice générale des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Martin Munger et Véronique Beaulieu-Fowler, directeur général et directrice à la philanthropie pour les Banques alimentaires du Québec. (Groupe CNW/Producteurs et productrices acéricoles du Québec)

« Le sirop d'érable appartient à tous les Québécois et Québécoises. C'est plus qu'un aliment, c'est notre symbole national. Il était donc important pour nous de le partager avec ceux qui sont dans le besoin. Se sucrer le bec en famille dans le temps des Fêtes, ce ne devrait pas être un privilège. Nous remercions le réseau des Banques alimentaires du Québec de nous permettre de rendre accessible au plus grand nombre ce produit emblématique et réconfortant au goût unique », a déclaré Luc Goulet, président des PPAQ.

En plus des 27 000 bouteilles de sirop d'érable distribuées, les PPAQ remettent aux Banques alimentaires du Québec un don en argent de 3 520 $, amassé grâce à un encan silencieux tenu lors de leur assemblée générale semi-annuelle en novembre dernier. À cela s'ajoutent plusieurs milliers de dollars en argent et en produits d'érable que chacun de ses douze syndicats acéricoles remettra à des organismes de sa région.

L'engagement des PPAQ pour contribuer à l'aide alimentaire ne date pas d'hier. Sur trois ans, ce sont près de 300 000 dollars en valeur de sirop d'érable qui aura été remis aux Banques alimentaires du Québec.

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour leur généreux don de sirop d'érable. Grâce à leur soutien, notre réseau pourra apporter un peu de douceur et de réconfort à de nombreuses familles vulnérables. Merci de tout cœur pour votre bienveillance et votre générosité », a souligné Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Parce que l'érable est symbole de fierté et de notre identité, qu'il doit être célébré et partagé, l'ensemble des producteurs et productrices acéricoles du Québec unissent leurs voix pour souhaiter un très joyeux Noël à toutes les Québécoises et à tous les Québécois.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de

13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

