MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le vendredi 4 novembre dernier, le grand événement de gastronomie-bénéfice de la Fondation Olo, le Dîner Olo, a permis de récolter 269 000 $. Un montant record pour des bébés en santé! Après deux années d'éditions virtuelles, c'est dans la salle de bal du Marché Bonsecours que le Dîner Olo s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

269 000 $ amassés pour des bébés en santé lors du 19e Dîner Olo! (Groupe CNW/Fondation Olo)

Affichant « complet » avant la fermeture de la billetterie, cette 19e édition de l'événement phare de la Fondation Olo, présentée par Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix et Banque Nationale du Canada, a rassemblé près de 415 personnes du milieu des affaires, réunies autour d'un repas gastronomique orchestré par Agnus Dei Traiteur et mettant à l'honneur le talent de 3 chefs de renom : Christian Uhoda (Avec Plaisirs Chefs Traiteurs), Fred Morin (Joe Beef) et Ricardo Larrivée.

« En tant que coprésidents du comité d'honneur et partenaires présentateurs de cette édition, nous sommes touchés et heureux que nos collègues du milieu des affaires aient répondu présents pour les bébés d'aujourd'hui et de demain. Après deux années en virtuel, il est beau de voir tout ce beau monde réuni pour une seule et même cause et appartenant à cette même famille qu'est la grande famille Olo. Au-delà de notre présence, c'est une réelle implication et une profonde compréhension de l'impact positif de la prévention qui nous amènent ici. Quel succès mérité pour la Fondation Olo qui depuis plus de 30 ans œuvre à une mission au cœur des préoccupations des Québécois : donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir des habitudes alimentaires saines tôt dans la vie. », ont partagé les deux coprésidents d'honneur du Dîner Olo, M. Simon Rainville, directeur exploitation de détail chez Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix (Sobeys) et M. Martin Gingras, Premier vice-président, centre d'expérience client, à la Banque Nationale du Canada.

Des moments d'émotions autour de la table

Véritable rendez-vous à la santé des bébés, le Dîner Olo a revêtu cette année une thématique toute particulière « Bien manger, une histoire de famille ». Animé pour la 3ème année consécutive par Élyse Marquis, l'événement a laissé la place à de touchantes allocutions et anecdotes de repas en famille et de l'importance de manger ensemble.

Aussi, une prestation artistique par deux artistes interprètes mettant à l'honneur les témoignages de mamans Olo suivie du témoignage de Katherine Imbeau-Savard, artiste ayant eu accès au suivi Olo pour sa grossesse en 2018 sont venus toucher en plein cœur les convives. « Je suis vraiment contente de pouvoir vous le dire aujourd'hui, de pouvoir vous remercier. La grossesse, c'est un moment vraiment vulnérable de nos vies à la base. Mais, en plus, quand tu as besoin d'aide… On se sent exposée. Demander de l'aide c'est vraiment très difficile mais le fonctionnement du suivi Olo, ça nous permet de garder un peu de dignité. On a l'impression de reprendre un peu de pouvoir, de se sentir capables. Cette petite personne-là que l'on porte à l'intérieur de nous pendant 9 mois, elle passe en premier. Après ça, La gêne, l'orgueil, quand ton enfant est en santé, c'est plus important tout ça. », a déclaré Katherine.

Le Dîner a culminé avec l'annonce d'un profit net record de 269 000 $ pour la Fondation Olo. De ce montant, l'encan interactif, présenté par Croix Bleue, a permis d'amasser 27 600 $ grâce aux nombreux donateurs et à la mobilisation d'entreprises locales qui ont généreusement offert plus de 130 lots.

« Quel plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui au Marché Bonsecours et de voir que notre mission pour des bébés en santé rassemble autant de personnes soucieuses du bien-être de nos tout-petits québécois. Notre mission est d'autant plus essentielle dans un contexte où aux conséquences de la pandémie se sont ajoutés les effets de l'inflation. Chaque jour, les familles doivent faire des choix cruciaux mettant à mal leur alimentation et celle de leurs bébés, qu'ils soient à naître ou déjà venus au monde. Ce 19e Dîner Olo est un succès généré par le travail de toute une famille de bénévoles, de partenaires, de donateurs, de membres de l'équipe de la Fondation qui répondent présents d'année en année et qui croient coûte que coûte à notre mission et à l'importance de soutenir les familles dans leur quotidien. », déclare Mme Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Des partenaires au grand cœur impliqués pour la cause

La Fondation Olo éprouve une profonde reconnaissance pour ses partenaires au grand cœur qui rendent l'événement possible. Aux côtés des Partenaires Présentateurs que sont les bannières Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix et la Banque Nationale du Canada, Nortera et Agropur, Partenaires Associés, et Croix Bleue, Partenaire Encan ont également contribué de façon considérable à la réussite de l'événement-bénéfice, tant par leurs dons que par la commandite de certains produits.

Le succès considérable de cette 19e édition de l'événement n'aurait été le même sans l'implication des membres bénévoles du comité d'honneur : Christine Barcelo (Rachelle Béry), Guy Barthell (Guy Barthell, Gestion et conseils inc.), Véronique Boileau (Sollio Agriculture), François Brabant (Dentons Canada S.E.N.C.R.L.), Jean-François Couture (Premier Tech), Caroline Dignard (Cogeco), Sébastien Gagnier (House of Rohl Canada), Marie-Claude Landry (Corby Spirit and Wine), Béatrice Larrivée (RICARDO Média), Sophie Lauzon (Grandio), Martin Lefrançois (Intact Assurance), Paolo Maiolo (Artika), Alain Ménard (Sobeys), Fanie Noiseux (FN Recrutement et Chasse de tête Inc.) et Luc Reny (Power Corporation du Canada).

La Fondation a également pu compter sur des Partenaires Succès qui ont contribué à leur façon à la qualité de l'expérience : le traiteur Agnus Dei, Éclipse Solutions AV, le Marché Bonsecours, la SAQ, SYNC Prodcutions et les Brasseries Sleeman.

Enfin, la Fondation Olo remercie chaleureusement tous les participants du Dîner, qu'ils aient acheté un billet, fait un don ou misé à l'encan, ainsi que les entreprises qui ont offert des lots.

Une première pour le nouveau président du conseil d'administration

M. Alain Ménard, vice-président développement et relation commerciale, marchands affiliés chez Sobeys, nommé président du conseil d'administration suite au Rendez-vous Olo de juin 2022, a vécu lors du Dîner Olo son premier événement de la Fondation en tant que président. « J'aime comparer cette rencontre annuelle à un grand dîner de famille où toutes et tous se réunissent pour célébrer une occasion spéciale. Le Dîner Olo c'est ça, une occasion de se réunir avec nos partenaires, nos donateurs et nos amis et de discuter de ce qui nous unit! » a-t-il déclaré lors de son allocution officielle.

Le soutien précieux des marchands Tradition et Bonichoix

Le Dîner Olo n'aurait pas autant de succès sans la mobilisation sans pareille des 135 marchands Tradition et Bonichoix qui se mobilisent chaque année à travers la province. Par différentes actions et initiatives, comme par exemple des campagnes aux caisses, des campagnes fournisseurs, un don de vélos pour enfant, ainsi que des activités de collecte de fond, les Marchés Tradition et Bonichoix ont contribué à hauteur de 150 000 $ pour la mission dans le cadre du Dîner Olo!

Un grand merci à tous les marchands aux quatre coins du Québec qui souhaitent faire une différence dans la communauté!

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenantes, pour encourager à bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec. Fondationolo.ca

SOURCE Fondation Olo

Renseignements: Patrick Lopez, Directeur, communications, Fondation Olo, Tél. : 514 849-3656, poste 214 | Cellulaire : 514-966-0223, [email protected]