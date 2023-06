QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - C'est avec quelque 600 personnes réunies au Palais Montcalm et des centaines d'humains à distance en direct dans leur salon ou à l'école qu'ont été dévoilés les lauréats nationaux lors du 25e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre.

Ces élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec se sont fait confiance et ont osé aller de l'avant. Audacieuses et engagées, ces personnes ont été sélectionnées parmi les 67 864 inscrites à cette 25e édition! Pour les découvrir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec .

« Le succès de participation au Défi OSEntreprendre, dont nous avons découvert les lauréats nationaux hier soir, est le fruit d'une extraordinaire mobilisation collective des milieux pédagogiques et socioéconomiques qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec depuis 25 ans », a mentionné Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Au total, 33 prix nationaux ont été attribués dans les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble (liste en annexe), pour une somme globale de plus de 800 000 $ avec les bourses remises lors des finales régionales de l'édition.

L'événement s'est déroulé sous la co-présidence d'honneur de David Côté et de Julie Poitras-Saulnier, co-fondateurs de LOOP Mission, avec la participation de François Legault, premier ministre du Québec, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de Joëlle Boutin, adjointe parlementaire pour les volets Sciences et Innovation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que de Marc Villeneuve, Vice-président Développement et rayonnement des affaires, Services aux Entreprises, Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

OSEntreprendre célèbre ses 25 ans par 5 initiatives mettant en lumière l'extraordinaire mobilisation collective qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec. Pour tout savoir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec.

Volet Scolaire

Ce volet soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales.

Que ce soit au primaire en créant un produit à partir de matière recyclée ou à l'université par le lancement d'une plateforme en ligne, voici des jeunes qui ont été au cœur de l'action et des décisions en complicité avec leurs intervenants scolaires.

Prix national, catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

Les petits flocons sucrés, École du Curé-Lequin, CSS Marie-Victorin (Montérégie)

Prix national, catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Prix Coup de cœur Coopératif - Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité

Les petits moments d'autrefois, École de la Morelle, CSS de Portneuf (Capitale-Nationale)

Prix national, catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

De l'abeille à notre assiette!, École de Pointe-du-Lac, CSS du Chemin-du-Roy (Mauricie)

Prix national, catégorie Primaire Adaptation scolaire

Les entreprises Blocs à Blocs, École Monseigneur-Durand, CSS des Hauts-Cantons (Estrie)

Prix national, catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Académie Créa, École secondaire du Tournesol, CSS des Sommets (Estrie)

Prix national, catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Metis Bat Motels, École de Métis-sur-Mer, CSS Eastern Shores (Bas-Saint-Laurent)

Prix national, catégorie Secondaire et Éducation des adultes Adaptation scolaire

Eco pêche, École régionale des Quatre-Saisons, CSS de la Capitale (Capitale-Nationale)

Prix national, catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

Fait par Mouv, fait pour vous!, Centre d'éducation des adultes, CSS des Hauts-Cantons (Estrie)

Prix national, catégorie Collégial

Manette Adaptée : Jouer sans limites, Cégep de Sherbrooke (Estrie)

Prix national, catégorie Universitaire

Oscar, Université de Sherbrooke (Estrie)

Volet Création d'entreprise

Ce volet offre l'occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l'année de démarrage, de valider leur projet, d'obtenir des bourses, d'élargir leur réseau et d'exprimer leur passion.

Ces gens audacieux et déterminés, guidés par leurs valeurs et leurs aspirations, se lancent dans une aventure humaine en mettant sur pied des entreprises, et ce, dans toutes les sphères d'activités. En plus de contribuer au dynamisme de leur communauté, les créateurs d'entreprises y insufflent un véritable sentiment d'appartenance.

Catégorie Commerce, présentée par Spektrum

Premier prix national : Microcommerce LIB inc. (Bas-Saint-Laurent)

Deuxième prix national : La Fromagerie Allen inc. (Chaudière-Appalaches)

Catégorie Économie sociale, présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Premier prix national : Bal Maski (Lanaudière)

(Lanaudière) Deuxième prix national : Communo-Vet (Bas-Saint-Laurent)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Premier prix national : Bovins Charlevoix (Capitale-Nationale)

Deuxième prix national : Ribozome (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Catégorie Innovations technologique et technique, présentée par Vidéotron Affaires

Premier prix national : Virtuose Technologies (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Deuxième prix national : InnovaPlant (Estrie)

Catégorie Services aux entreprises, présentée par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Premier prix national : Les emballages PickPack (Estrie)

Deuxième prix national : Noir sur Blanc Atelier d'art et design (Montérégie)

Catégorie Services aux individus

Premier prix national : Autel-Relais (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Deuxième prix national : Le Rond -point - Milieu de jeux (Outaouais)

Grands prix de l'entrepreneuriat jeunesse, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

Microcommerce LIB inc. (Bas-Saint-Laurent)

Autel-Relais (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Prix Coup de cœur Développement durable, en partenariat avec Hydro-Québec

Mine urbaine ( Laval )

Prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine

Microcommerce LIB inc. (Bas-Saint-Laurent)

Prix Coup de cœur Ingéniosité, en partenariat avec Loto-Québec

InnovaPlant (Estrie)

Prix Coup de cœur du Scientifique en chef, en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec

Communo-Vet (Bas-Saint-Laurent)

Volet Réussite inc.

Ce volet fait rayonner des modèles diversifiés d'entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, valeurs, finances, perspectives et équipe.

Prix national

A4 Architecture + Design (Outaouais)

Volet Faire affaire ensemble

Ce volet fait rayonner des modèles diversifiés d'entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs de partout au Québec. Parce que chaque décision de faire affaire ensemble a des retombées tangibles qui contribuent à forger un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

Prix national

Nutra-Fruit (Capitale-Nationale)

Prix spéciaux

Prix du public national, propulsé par Vidéotron Affaires

Alcyon sel de mer (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Prix Engagement régional - Fonds locaux de solidarité FTQ et Fédération québécoise des municipalités

Région de la Mauricie

