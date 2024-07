Le montant permettra d'aider 13 organismes qui oeuvrent auprès de jeunes en Estrie

GRANBY, QC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Les 5, 6 et 7 juillet, plus de 400 employé•e•s, retraité•e•s et bénévoles de la Banque Nationale ont participé à la 12e édition du Grand Tour BN qui s'est déroulée cette année dans la région de l'Estrie. L'événement a permis d'amasser 240 000 $ pour soutenir la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, ainsi que 12 autres organismes qui oeuvrent auprès des jeunes en Estrie.

Plus de 400 employé.e.s, retraité.e.s et bénévoles de la Banque Nationale ont participé à la 12e édition du Grand Tour BN. Photo : (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Parcouru à vélo ou à la course à pied, le Grand Tour BN est un défi sportif et philanthropique qui, au fil des années, a fait découvrir aux participant•e•s différentes régions du Québec. Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a permis de remettre plus de 1,7 million de dollars à une soixantaine d'organismes à travers la province.

Le comité organisateur du Grand Tour BN tient à remercier l'école secondaire de la Ruche (Magog) et le Collège Mont-Sacré-Cœur (Granby), d'où les coups de départ de l'événement ont eu lieu, pour leur hospitalité.

« D'année en année, le Grand Tour BN rassemble des employé•e•s, retraité•e•s et bénévoles de la Banque Nationale pour un défi sportif de tous les niveaux, afin d'appuyer des causes ayant un fort impact pour les jeunes et leur entourage. C'est avec fierté que nous renouvelons cette initiative pour une 12e édition », mentionnent Lucie Blanchet, présidente d'honneur du Grand Tour BN et première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client, et Danny Déry, président du comité organisateur et vice-président, Écosystème approvisionnement, à la Banque Nationale.

« La Banque est fière de son engagement en Estrie, notamment avec la tenue d'événements d'envergure comme le Grand Tour BN. Grâce à celui-ci, nous avons la possibilité d'appuyer des organismes de la région dans leur mission fondamentale et c'est un bonheur pour nous de pouvoir le faire », affirment Marie-Christine Marcoux, vice-présidente, Entreprises et Gestion privée, et Nejib Ranni, vice-président régional, services aux particuliers et petites entreprises, Estrie, à la Banque Nationale.

« Nous sommes immensément fiers de pouvoir compter une fois de plus, et ce, depuis 10 ans, sur l'engagement des employés de la Banque Nationale. Ils ont compris qu'investir dans la prévention psychologique chez les jeunes, c'est investir dans la société de demain. Au nom des jeunes, je vous dis mille fois MERCI », déclare Mélanie Boucher, présidente, directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

Le montant amassé sera remis aux organismes suivants : Fondation Jeunes en Tête, Fondation École Les Jeunes Explorateurs de Granby, Centre d'action bénévole Marguerite-Dubois, Maison des familles de Granby et région, Maison Jeunes-Est, Association de la Colonie de vacances de Granby, La Grande Table, Fondation pour les élèves du CSSRS, Fondation Je pars du bon pied, Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie, École d'art de Sutton, Fondation Jean-Yves Phaneuf, et Fondation Christian Vachon.

