24 congrès du secteur des sciences de la vie confirmés au Centre des congrès de Québec

Le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, une industrie clé en pleine ébullition à Québec, a généré à ce jour, à lui seul, 24 congrès nationaux et internationaux au Centre des congrès de Québec pour la période de 2022 à 2025.

Pôle d'innovation et centre politique décisionnel, la capitale nationale rayonne dans le créneau d'excellence des sciences de la vie tant au Canada qu'à l'international grâce à ses scientifiques de haut calibre, ses centres de recherche performants, ses entreprises innovantes et son écosystème d'affaires exceptionnel. Ce dynamisme incite un grand nombre d'organisations à choisir Québec, plus spécifiquement le Centre des congrès de Québec, pour la tenue de leurs congrès scientifiques.

« Nous sommes vraiment très heureux de constater la force du secteur des sciences de la vie et son impact positif sur la tenue de congrès. De tels résultats sont encourageants pour l'avenir et la période post-pandémie. Grâce aux efforts de notre équipe de vente et à l'implication de nos ambassadeurs de congrès, d'autres événements s'ajouteront encore à notre calendrier. Avec ses hauts standards en sécurité sanitaire, son expérience client exceptionnelle, sa localisation stratégique, et plus encore, le Centre des congrès de Québec est une valeur sûre pour les organisateurs d'événements. Cette confiance se reflète sur les résultats », a souligné le président-directeur général du Centre des congrès de Québec, M. Pierre-Michel Bouchard.

Bien que la pandémie ait entraîné des annulations d'événements en 2020 et en 2021 au Centre des congrès de Québec, le portrait est différent pour la période de 2022 à 2025, très fertile en congrès touchant les sciences de la vie. En effet, sans compter les congrès en voie de confirmation, le carnet de vente du Centre des congrès affiche 24 congrès du secteur des sciences de la vie, soit 19 congrès nationaux et les 5 congrès internationaux suivants :

2022 ISV International Society of Vaccines) Annual Congress

ISEK 2022 (Société internationale de kinésiologie électrophysiologique)

2022 American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS) Annual Meeting

RACMEM 2022 (Recent Advances and Controversies in the Measurement of Energy Metabolism)

2024 American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM)

Les congrès de cette industrie clé représentent à eux seuls 40 % des événements globaux confirmés. De plus, les participants de ces congrès représentent 30 % des délégués qui se réuniront au Centre au cours de cette période et 30 % des nuitées générées.

Impact des 24 congrès en sciences de la vie confirmés de 2022 à 2025 :

En plus des retombées intellectuelles engendrées, ces congrès scientifiques ont un impact majeur sur l'économie, l'hôtellerie, la création et le maintien des emplois de même que sur plusieurs autres secteurs d'activités.

11 000 congressistes attendus

21,2 M$ de retombées économiques estimées pour Québec

de retombées économiques estimées pour Québec 43 000 nuitées dans les hôtels de Québec

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 100 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle, ses mesures sanitaires éprouvées et l'excellence de son service à la clientèle.

www.convention.qc.ca

