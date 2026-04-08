23e législature du Parlement des jeunes : la relève à l'Assemblée nationale du Québec!
Nouvelles fournies parAssemblée nationale du Québec
08 avr, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Du 8 au 10 avril 2026, près de 137 jeunes en provenance de 29 circonscriptions électorales, du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, investiront l'Assemblée nationale du Québec à l'occasion de la 23e législature du Parlement des jeunes. Ces élèves de 3e et 4e secondaire occuperont les rôles de parlementaires, de la présidence et de journalistes pendant cette simulation.
L'activité se déroulera sous la présidence de M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale. « Quel privilège de voir un si grand nombre de jeunes habiter leur parlement avec autant de curiosité, de passion et de sérieux! C'est un grand plaisir de les accueillir là où les décisions d'aujourd'hui façonnent leur Québec de demain », a déclaré M. Benjamin.
Initier les jeunes au métier de journaliste
Le journal numérique du Parlement des jeunes, L'IRIS, sera alimenté par 10 participants et participantes qui agiront à titre de journalistes en herbe. Ils et elles couvriront les échanges en Chambre, en commissions parlementaires et en conférences de presse. Ces élèves iront également à la rencontre de journalistes de la colline Parlementaire pour découvrir leur quotidien mouvementé et leur rôle essentiel dans notre démocratie.
Des projets de loi proposés par les jeunes
Pour cette 23e édition, les jeunes feront cheminer un mandat d'initiative sur le transport et la mobilité durable ainsi que les projets de loi suivants :
- projet de loi no 1 : Loi sur le logement social et l'itinérance;
- projet de loi no 2 : Loi favorisant la sécurité alimentaire des étudiantes et étudiants québécois;
- projet de loi no 3 : Loi sur l'implication politique.
La Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes en remettant des bourses à des participants et participantes. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.
Annexe
Les circonscriptions électorales représentées lors de la 23e législature du Parlement des jeunes
|
Circonscription électorale
|
Nom de l'établissement d'enseignement
|
Arthabaska
|
Collège Clarétain
|
Beauce-Sud
|
Polyvalente de Saint-Georges
|
Berthier
|
École secondaire de la Rive
|
Bertrand
|
École secondaire Augustin-Norbert-Morin
|
Polyvalente des Monts
|
Bourassa-Sauvé
|
École secondaire Henri-Bourassa
|
Châteauguay
|
Collège Héritage de Châteauguay
|
Côte-du-Sud
|
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
|
Jean-Talon
|
École secondaire De Rochebelle
|
Joliette
|
Académie Antoine-Manseau
|
Lac-Saint-Jean
|
École secondaire Camille-Lavoie
|
Laporte
|
Collège Durocher Saint-Lambert - Pavillon Durocher
|
Laviolette-Saint-Maurice
|
École secondaire Val-Mauricie
|
Lévis
|
Collège de Lévis
|
École Marcelle-Mallet
|
École Pointe-Lévy
|
Lotbinière-Frontenac
|
École Beaurivage
|
Louis-Hébert
|
Collège de Champigny
|
Marguerite-Bourgeoys
|
École secondaire Cavelier-De LaSalle
|
Marie-Victorin
|
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
|
Marquette
|
Collège Sainte-Anne
|
Maskinongé
|
École Chavigny
|
Maurice-Richard
|
Collège Mont-Saint-Louis
|
Collège Regina Assumpta
|
Mont-Royal-Outremont
|
Collège Notre-Dame
|
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont
|
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
|
Notre-Dame-de-Grâce
|
École secondaire Saint-Luc
|
Rosemont
|
Collège Jean-Eudes
|
Saint-Hyacinthe
|
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
|
Saint-Jérôme
|
Académie Lafontaine
|
Sherbrooke
|
Séminaire de Sherbrooke
|
Taschereau
|
Collège Saint-Charles-Garnier
|
St. Patrick's High School
|
Trois-Rivières
|
Institut secondaire Keranna
|
Westmount-Saint-Louis
|
The Study
SOURCE Assemblée nationale du Québec
Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]
Partager cet article