23e législature du Parlement des jeunes : la relève à l'Assemblée nationale du Québec!

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Assemblée nationale du Québec

08 avr, 2026, 10:00 ET

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Du 8 au 10 avril 2026, près de 137 jeunes en provenance de 29 circonscriptions électorales, du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, investiront l'Assemblée nationale du Québec à l'occasion de la 23e législature du Parlement des jeunes. Ces élèves de 3e et 4e secondaire occuperont les rôles de parlementaires, de la présidence et de journalistes pendant cette simulation.

L'activité se déroulera sous la présidence de M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale. « Quel privilège de voir un si grand nombre de jeunes habiter leur parlement avec autant de curiosité, de passion et de sérieux! C'est un grand plaisir de les accueillir là où les décisions d'aujourd'hui façonnent leur Québec de demain », a déclaré M. Benjamin.

Initier les jeunes au métier de journaliste

Le journal numérique du Parlement des jeunes, L'IRIS, sera alimenté par 10 participants et participantes qui agiront à titre de journalistes en herbe. Ils et elles couvriront les échanges en Chambre, en commissions parlementaires et en conférences de presse. Ces élèves iront également à la rencontre de journalistes de la colline Parlementaire pour découvrir leur quotidien mouvementé et leur rôle essentiel dans notre démocratie.

Des projets de loi proposés par les jeunes

Pour cette 23e édition, les jeunes feront cheminer un mandat d'initiative sur le transport et la mobilité durable ainsi que les projets de loi suivants : 

  • projet de loi no 1 : Loi sur le logement social et l'itinérance;
  • projet de loi no 2 : Loi favorisant la sécurité alimentaire des étudiantes et étudiants québécois;
  • projet de loi no 3 : Loi sur l'implication politique.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes en remettant des bourses à des participants et participantes. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

Annexe
Les circonscriptions électorales représentées lors de la 23e législature du Parlement des jeunes

Circonscription électorale

Nom de l'établissement d'enseignement

Arthabaska

Collège Clarétain

Beauce-Sud

Polyvalente de Saint-Georges

Berthier

École secondaire de la Rive

Bertrand

École secondaire Augustin-Norbert-Morin

Polyvalente des Monts

Bourassa-Sauvé

École secondaire Henri-Bourassa

Châteauguay

Collège Héritage de Châteauguay

Côte-du-Sud

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Jean-Talon

École secondaire De Rochebelle

Joliette

Académie Antoine-Manseau

Lac-Saint-Jean

École secondaire Camille-Lavoie

Laporte

Collège Durocher Saint-Lambert - Pavillon Durocher

Laviolette-Saint-Maurice

École secondaire Val-Mauricie

Lévis

Collège de Lévis

École Marcelle-Mallet

École Pointe-Lévy

Lotbinière-Frontenac

École Beaurivage

Louis-Hébert

Collège de Champigny

Marguerite-Bourgeoys

École secondaire Cavelier-De LaSalle

Marie-Victorin

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Marquette

Collège Sainte-Anne

Maskinongé

École Chavigny

Maurice-Richard

Collège Mont-Saint-Louis

Collège Regina Assumpta

Mont-Royal-Outremont

Collège Notre-Dame

École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Notre-Dame-de-Grâce

École secondaire Saint-Luc

Rosemont

Collège Jean-Eudes

Saint-Hyacinthe

Polyvalente Hyacinthe-Delorme

Saint-Jérôme

Académie Lafontaine

Sherbrooke

Séminaire de Sherbrooke

Taschereau

Collège Saint-Charles-Garnier

St. Patrick's High School

Trois-Rivières

Institut secondaire Keranna

Westmount-Saint-Louis

The Study

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]

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