23e législature du Parlement des jeunes : la relève à l'Assemblée nationale du Québec!

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Du 8 au 10 avril 2026, près de 137 jeunes en provenance de 29 circonscriptions électorales, du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, investiront l'Assemblée nationale du Québec à l'occasion de la 23e législature du Parlement des jeunes. Ces élèves de 3e et 4e secondaire occuperont les rôles de parlementaires, de la présidence et de journalistes pendant cette simulation.

L'activité se déroulera sous la présidence de M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale. « Quel privilège de voir un si grand nombre de jeunes habiter leur parlement avec autant de curiosité, de passion et de sérieux! C'est un grand plaisir de les accueillir là où les décisions d'aujourd'hui façonnent leur Québec de demain », a déclaré M. Benjamin.

Initier les jeunes au métier de journaliste

Le journal numérique du Parlement des jeunes, L'IRIS, sera alimenté par 10 participants et participantes qui agiront à titre de journalistes en herbe. Ils et elles couvriront les échanges en Chambre, en commissions parlementaires et en conférences de presse. Ces élèves iront également à la rencontre de journalistes de la colline Parlementaire pour découvrir leur quotidien mouvementé et leur rôle essentiel dans notre démocratie.

Des projets de loi proposés par les jeunes

Pour cette 23e édition, les jeunes feront cheminer un mandat d'initiative sur le transport et la mobilité durable ainsi que les projets de loi suivants :

projet de loi n o 1 : Loi sur le logement social et l'itinérance ;

; projet de loi n o 2 : Loi favorisant la sécurité alimentaire des étudiantes et étudiants québécois;

: projet de loi no 3 : Loi sur l'implication politique.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes en remettant des bourses à des participants et participantes. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

Annexe

Les circonscriptions électorales représentées lors de la 23e législature du Parlement des jeunes

Circonscription électorale Nom de l'établissement d'enseignement Arthabaska Collège Clarétain Beauce-Sud Polyvalente de Saint-Georges Berthier École secondaire de la Rive Bertrand École secondaire Augustin-Norbert-Morin Polyvalente des Monts Bourassa-Sauvé École secondaire Henri-Bourassa Châteauguay Collège Héritage de Châteauguay Côte-du-Sud Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Jean-Talon École secondaire De Rochebelle Joliette Académie Antoine-Manseau Lac-Saint-Jean École secondaire Camille-Lavoie Laporte Collège Durocher Saint-Lambert - Pavillon Durocher Laviolette-Saint-Maurice École secondaire Val-Mauricie Lévis Collège de Lévis École Marcelle-Mallet École Pointe-Lévy Lotbinière-Frontenac École Beaurivage Louis-Hébert Collège de Champigny Marguerite-Bourgeoys École secondaire Cavelier-De LaSalle Marie-Victorin Collège Notre-Dame-de-Lourdes Marquette Collège Sainte-Anne Maskinongé École Chavigny Maurice-Richard Collège Mont-Saint-Louis Collège Regina Assumpta Mont-Royal-Outremont Collège Notre-Dame École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie Notre-Dame-de-Grâce École secondaire Saint-Luc Rosemont Collège Jean-Eudes Saint-Hyacinthe Polyvalente Hyacinthe-Delorme Saint-Jérôme Académie Lafontaine Sherbrooke Séminaire de Sherbrooke Taschereau Collège Saint-Charles-Garnier St. Patrick's High School Trois-Rivières Institut secondaire Keranna Westmount-Saint-Louis The Study

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]