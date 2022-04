23 cas de COVID présentement parmi les chauffeurs de la STL

LAVAL, QC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chauffeurs de la STL (SCFP 3535) dément catégoriquement les allégations de la STL comme quoi il se livrerait à des moyens de pression illégaux qui diminueraient le service à la population. Dans sa sortie publique de ce matin, la STL omet de mentionner que 23 chauffeurs sont présentement absents du travail parce qu'infectés à la COVID-19.

Ce nombre aggrave le manque de main-d'œuvre chronique à la STL, alors que 680 trajets (ou « voyages ») ont été annulés de janvier à avril. En toile de fond, le climat de travail est jugé « mauvais » par 92 % des chauffeurs de la STL.

« Il n'y a pas de mot d'ordre syndical ni moyens de pression. Nous continuons d'enjoindre nos membres à respecter les règles et les lois en vigueur. Ce qu'il faut comprendre de la situation, c'est que la STL manque de main-d'œuvre et que son climat de travail est déplorable. Les chauffeurs sont sans convention collective depuis août 2019 parce que l'employeur se traîne les pieds à la table de négociation. Bref, la direction de la STL a d'importants problèmes de gestion qui ont des conséquences sur la clientèle, et elle tente par-dessus le marché d'utiliser ses chauffeurs et chauffeuses et leur syndicat comme boucs émissaires », de commenter Patrick Lafleur, président du Syndicat des chauffeurs de la STL (SCFP 5959).

« La solution, elle est très simple : reprendre les négociations de manière intensive et conclure une nouvelle convention collective qui permettra à la STL d'attirer et de retenir la main-d'œuvre dont elle a besoin. C'est comme ça qu'on va remonter la pente vers une amélioration du service à la clientèle et un climat de travail sain. La dernière rencontre de négociation a eu lieu le 9 février et nous attendons que l'employeur se rendre disponible pour la suite », d'ajouter Patrick Lafleur.

