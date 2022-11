22e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - DEUX FROMAGES DE LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE REMPORTENT UN PRIX

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Deux fromages de la Fromagerie Fritz Kaiser, située dans la région de la Montérégie, figurent parmi les gagnants de la 22e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec :

La Tomme du Haut-Richelieu

Fromage de lait de chèvre à croûte lavée, mixte ou naturelle

Miranda

Fromage de lait de vache à croûte lavée, mixte ou naturelle - pâte ferme ou dure (plus d'un million de litres de lait transformés par année)

Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s'est tenue au Musée de la civilisation, à Québec, en présence de nombreux partenaires. Cette année, 210 fromages ont été inscrits par 31 fromageries. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation fait par un jury de 22 experts, 21 fromages se sont illustrés dans les différentes classes du concours.

Citations :

« Depuis 1998, Sélection Caseus constitue une vitrine exceptionnelle pour les fromages québécois en mettant en lumière la créativité et le savoir-faire de nos artisans fromagers. Les consommateurs gagnent à développer leur curiosité à l'égard des produits d'ici. Aller à la rencontre des producteurs, en apprendre sur leur démarche de transformation et se laisser inspirer par leur passion permet de se laisser séduire encore plus par nos richesses agroalimentaires. Félicitations et bonne continuité! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Mes plus sincères félicitations à la Fromagerie Fritz Kaiser! Grâce à votre créativité et à votre détermination, vous faites rayonner la circonscription d'Iberville et vous donnez la chance aux consommateurs d'apprécier et d'adopter les trésors de notre terroir. Vous êtes un maillon indispensable dans l'atteinte de notre autonomie alimentaire. Bravo! »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

Autres distinctions

Soulignons que c'est le fromage Zacharie Cloutier de la Fromagerie Nouvelle France (Estrie) qui a remporté le prestigieux Caseus Or, symbole d'excellence en matière de fromages au Québec. Il est sacré du même coup le meilleur fromage du Québec 2022.

Le Caseus Argent a été remis au Bleu d'Élizabeth de la Fromagerie du Presbytère (Centre-du-Québec).

Le Caseus Bronze a été décerné au Chemin Hatley, produit par la Fromagerie la Station (Estrie).

Les mentions spéciales du meilleur fromage biologique et du meilleur fromage au lait cru ont été respectivement attribuées au Foin-de-Grèves de la Fromagerie des Grondines (Capitale-Nationale) et au Louis d'or Grand Réserve 3 ans de la Fromagerie du Presbytère (Centre-du-Québec).

Faits saillants :

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Le concours a fait relâche en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, qui peut compter sur le soutien de Cintech agroalimentaire.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

Lien connexe :

www.caseus.ca

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-agriculture-pecheries-alimentation-quebec/

https://www.tiktok.com/@mapaquebec?lang=fr

https://www.youtube.com/channel/UCl9sW7bep-RcECV8y6JiicQ

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source : Jean-Bernard Marchand, Directeur de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Information : Relations de presse, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]