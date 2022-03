Ayant reçu à l'âge de 12 ans un diagnostic d'ostéosarcome de stade 4, un cancer des os longs, Camille et sa famille ont traversé plusieurs tempêtes : l'annonce du diagnostic, les traitements douloureux et l'amputation d'une jambe. Malgré tout, Camille fait preuve d'une grande résilience et préfère voir le positif dans chaque situation : « Le jour de mon amputation, ce fut une belle journée. C'est le jour où on a enlevé la masse que j'avais dans la jambe. C'est le jour où on m'a sauvé la vie. »

À travers les hauts et les bas, Leucan accompagne et aide les familles d'enfants atteints de cancer comme Camille dès le diagnostic et à chaque étape de la maladie et de ses effets en offrant de nombreux services pour diminuer la souffrance, aider financièrement et soutenir les familles au quotidien.

« Leucan ajoute de la joie dans tes traitements. C'est dur ajouter de la joie dans les traitements; c'est une partie qui est sombre. Pour moi, Leucan c'est vraiment mon cadeau. Je veux pouvoir redonner à la cause à ma façon » ajoute Camille.

Le Défi têtes rasées Leucan est de retour en présentiel

Avec l'effet de gang qui fait la réputation de l'événement, Leucan est heureuse de pouvoir proposer à la population de s'inscrire au Défi têtes rasées Leucan sur des sites de rasage en présentiel, organisés par Leucan. Il est également possible de participer en organisant un défi privé, en solo ou en groupe. Que ce soit en pleurant des larmes de joie, dans un silence solennel, pris de fous rires incontrôlables ou affichant une concentration imperturbable, il y a autant de façons de vivre l'événement qu'il y a de participants. « On sent réellement un engouement soutenu dans la population envers le Défi. Plus de 100 000 têtes rasées plus tard, le Défi têtes rasées Leucan demeure un incontournable au Québec », affirme Stéfany Brulier, directrice des campagnes annuelles à Leucan.

Leucan remercie l'humoriste Dominic Paquet qui revient à titre de porte-parole pour la 11e année consécutive.

Pour obtenir plus d'information ou pour s'inscrire au Défi têtes rasées Leucan, la population est invitée à visiter le site Web de l'événement tetesrasees.com.

À propos du Défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Proxim

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.

SOURCE Leucan

Renseignements: Leucan, Julie Veilleux, Directrice des communications, [email protected], 514-299-9131