21,6 millions $ supplémentaires pour la protection du patrimoine immobilier

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'annonce de la bonification de 21,6 millions $ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier fait écho aux demandes répétées de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en faveur d'un meilleur investissement pour soutenir les municipalités dans leurs efforts pour protéger notre patrimoine immobilier.

« Je veux féliciter la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, pour son écoute et son ouverture qui ont contribué par un acte concret à une bonification de 21,6 millions $ au programme. Dès le mois de mai, l'UMQ a rencontré le gouvernement du Québec afin d'identifier le patrimoine comme l'un des secteurs prioritaires pour la relance économique. Lors de cet échange, nous avions sensibilisé le gouvernement à l'importance d'une bonification du Programme, mais aussi d'un assouplissement des critères de financement afin d'accélérer les chantiers en ce domaine un peu partout au Québec. L'annonce d'aujourd'hui est en droite ligne avec nos représentations et nous nous en réjouissons », a indiqué madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

L'UMQ attend également du gouvernement du Québec un nouveau plan d'action qui comprendra les ressources nécessaires pour mieux préserver le patrimoine. « Nous offrons notre entière collaboration sur ce sujet. Il est absolument nécessaire que tous les acteurs en ce domaine se concertent davantage afin de préserver notre patrimoine bâti. Déjà, avec l'annonce d'aujourd'hui, nous constatons que le gouvernement du Québec prend avec le même sérieux que nous les efforts qu'il faut consentir pour relancer l'économie québécoise, mais surtout protéger les témoignages de notre histoire et de notre culture », a conclu madame Roy.

Mentionnons que l'UMQ a présenté un important Plan de relance économique municipal pour fixer les conditions d'une reprise durable des activités économiques dans toutes les régions du Québec.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

