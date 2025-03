20e édition du mérite Ovation municipale - L'UMQ dévoile la liste des projets finalistes de l'édition 2025

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse d'annoncer que le jury du mérite Ovation municipale a retenu 20 projets finalistes dans le cadre de la 20e édition l'édition du concours (la liste complète se trouve en annexe).

L'UMQ est fière du succès qu'a remporté l'édition du mérite Ovation municipale de cette année, 124 projets ayant été déposés. Les municipalités finalistes sont maintenant appelées à présenter leur projet au Pavillon de l'innovation municipale qui pourra être visité lors des Assises 2025 de l'UMQ qui se tiendront du 14 au 16 mai prochains au Centre des congrès de Québec.

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 19 premières années du concours, plus de 1100 projets ont été présentés et des centaines d'entre eux ont été primés. Les résumés de plusieurs de ceux-ci peuvent d'ailleurs être consultés en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Internet de l'UMQ.

Douze prix seront remis au total en 2025 :

Un prix dans chacune des huit catégories du mérite Ovation municipale : Équipements collectifs Administration municipale Urbanisme et aménagement Culture et loisirs Vitalité économique Sécurité publique Démocratie locale Concertation et collaboration

Quatre grands prix : Le prix Joseph-Beaubien, qui récompense le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'UMQ; Le prix Coup de cœur du jury, décerné à un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie; Le prix Coup de cœur des déléguées et délégués, remis à l'issue d'un vote mené auprès des déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2025 et visiteront le Pavillon de l'innovation municipale Le prix Avenir Climat, souligne le projet finaliste s'étant le plus distingué dans la lutte aux dérèglements climatiques parmi les huit catégories.



Le jury de l'édition 2025 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :

La présidente du jury, Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny de 1997 à 2021, administratrice de l'UMQ de 1997 à 2021 et membre honoraire 2023;

1997 à 2021, administratrice de l'UMQ de 1997 à membre honoraire 2023; M. Gérard Beaudet, urbaniste, professeur, conférencier, auteur et débatteur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal;

M. Dany Fougères, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal;

Mme Suzanne Giguère, conseillère stratégique et haute fonctionnaire du gouvernement du Québec de 1980 à 2016;

Mme Florence Junca-Adenot, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal;

M. Richard G. Shearmur, professeur, School of Urban Planning, Université McGill;

M. Michel Vallée, expert en culture à impact social et président-directeur général de Culture pour tous;

M. Michel Adrien, maire de Mont-Laurier de 2003 à 2017, professeur en sciences physiques et récipiendaire de la médaille des arts et métiers du multiculturalisme en 2004.

Pour obtenir davantage d'information, visitez la page de l'édition 2025 du mérite Ovation municipale sur le site Internet de l'UMQ.

ANNEXE

Les 20 projets finalistes de l'édition 2025 du mérite Ovation municipale

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Ville de Montréal

Planifier pour protéger - Lutte contre les crues

Depuis les inondations de 2017, Pierrefonds-Roxboro a mis en place une stratégie intégrée de lutte contre les crues, alliant planification, surveillance et intervention rapide. Ce projet a transformé en profondeur l'administration municipale, passant d'une gestion réactive des crises à une approche proactive, avec des résultats significatifs, dont une résilience renforcée aux défis climatiques.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Cadre d'intervention en érosion et submersion

Le Cadre d'intervention en érosion et submersion de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, est une première au Québec. Élaboré de concert avec partenaires, citoyens, experts et élus, il priorise les sites vulnérables à partir de critères socioéconomiques, environnementaux et de sensibilité aux aléas. Il met en lumière des besoins pour mieux s'adapter et inspire d'autres municipalités côtières.

MRC des Laurentides

Fiducie de logements abordables

Face à la crise du logement, la MRC des Laurentides et sa Corporation de développement économique ont créé et mis en place une Fiducie d'utilité sociale afin d'accélérer l'accès à des logements abordables pour les travailleurs et étudiants postsecondaires. Cette initiative innovante et durable répond concrètement aux besoins croissants en habitation dans la région.

MRC Rimouski-Neigette

Citoyens en action pour leur développement

Les élues et élus municipaux et professionnelles et professionnels au développement de la MRC de Rimouski-Neigette se sont dotés d'un projet ambitieux : élaborer sept plans de développement à la couleur de chacune des municipalités pour les quatre prochaines années. Ces plans visent à mettre en place des actions renforçant la participation citoyenne, la résilience climatique et la revitalisation du territoire.

Municipalité de Petit-Saguenay

Réaménagement du cœur du village

Avec 4,86 M$ d'investissement et deux décennies de réflexion, le cœur du village de Petit-Saguenay est métamorphosé. Le projet inclut la reconstruction de la promenade, la reconversion de l'ancienne caisse Desjardins, l'amélioration du parc de la Croix et une passerelle piétonne. Ces changements majeurs revitalisent les espaces publics, via une approche de développement durable et participatif.

Régies intermunicipales de l'énergie Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, MRC Montmagny, MRC l'Islet

Création de l'Alliance de l'énergie de l'Est

La création de l'Alliance de l'énergie de l'Est est une initiative de concertation des MRC de l'Est-du-Québec, incluant une Première Nation, qui ont convenu d'être meneurs dans le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, présentement des parcs éoliens, ensemble, permettant des retombées importantes pour ces communautés comme en témoignent ses succès en 2024.

Ville de Rouyn-Noranda

Optimisation du service de transport en commun

Rouyn-Noranda optimise son service de transport en commun en considérant la gratuité, une réorganisation des circuits et l'intégration de minibus pour mieux desservir des quartiers périphériques. Ce projet vise une mobilité plus efficace, inclusive et écologique, favorisant l'accès au transport collectif et réduisant l'empreinte carbone de la ville

Ville de Beloeil

Beloeil en eaux-vives

La Ville de Beloeil a lancé le 2 juillet 2024 son projet-pilote Beloeil en eaux-vives, un bassin aquatique gratuit et accessible pour tous aménagé directement dans la rivière Richelieu. Ce projet unique au Québec vise à offrir une solution innovante, écologique et durable pour permettre aux citoyens de se baigner tout en sensibilisant à la protection de la rivière.

Ville de Delson

Le P'tit Lounge rassemble la communauté

Le P'tit Lounge, c'est un mariage heureux avec la marque P'tit Québec! Grâce à leur investissement communautaire de 65 000 $ - complété par une bonification de la Ville, le sous-sol délabré de l'église catholique a été ressuscité en 2024! Après des rénovations réussies, le sous-sol a repris ses droits comme autrefois à titre de lieu de rassemblements de toutes sortes au cœur du noyau villageois.

Ville de Gatineau

Rebâtir demain tous ensemble

Avec une hausse de 268 % en 4 ans du nombre de personnes en situation d'itinérance, Gatineau n'a pas hésité à innover : sommet consultatif et consultation publique sur l'itinérance pour guider son plan d'action, implantation d'un cadre de gestion des campements de fortune et première ville au Québec à réaliser un projet d'hébergement conteneur pour donner un toit à 100 citoyens dans le besoin.

Ville de Laval

Immeubles Val-Martin

Le projet de requalification des immeubles Val-Martin s'est avéré une réalisation complexe, mais remarquable, menée par la Ville et l'Office municipal d'habitation de Laval. Une démarche concertée inédite a permis de mobiliser citoyens et partenaires autour d'un projet ambitieux de 359 logements sociaux et abordables qui a durablement changé les conditions de vie d'un quartier dévitalisé.

Ville de Laval

Ateliers culturels en milieu carcéral

Les Bibliothèques de Laval offrent des ateliers culturels participatifs en milieu carcéral, favorisant l'accès à la culture pour une clientèle vulnérable. En brisant l'isolement par l'expression et la découverte littéraire, ce projet innovant stimule la littératie et soutient la réinsertion sociale des détenus

Ville de Mirabel

Le Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, joyau dynamique de Mirabel

Le Parc régional Bois de Belle-Rivière est devenu une destination touristique majeure à Mirabel. Ce projet alliant développement durable, accessibilité universelle et engagement communautaire s'est épanoui grâce à une vision collective forte. Avec 34 activités et 160 000 visiteurs annuels, le parc incarne aujourd'hui un modèle de tourisme nature porté par 650 bénévoles et 105 partenaires engagés.

Ville de Québec

Bibliothèque Gabrielle-Roy

La bibliothèque Gabrielle-Roy, rénovée et agrandie de 25 %, devient un pôle culturel au cœur de Québec. Avec 10 456 m² sur quatre étages, elle propose plus de 200 000 documents, une artothèque, une grainothèque, et des services innovants. Accessible à tous, elle dispose de divers espaces de travail et de création. Réouverte en mars 2024, elle vise un million de visiteurs annuels.

Ville de Rimouski

Culture et patrimoine, la force de la concertation

La Ville de Rimouski a réalisé une grande démarche de collaboration et de concertation entre services municipaux et partenaires externes, afin que le patrimoine et le développement du territoire soient intégrés intrinsèquement dans sa nouvelle Politique culturelle, devenant du même coup la Politique culturelle et du patrimoine 2025-2035.

Ville de Saint-Eustache

L'innovation agricole en réponse aux défis

Projet novateur d'agriculture de proximité, à échelle humaine et agro-écologique, l'Innoparc agricole est constitué de deux phases complémentaires comprenant une ferme-école, pilotée par le Collège Lionel-Groulx, ainsi qu'un parc agricole offrant en location aux jeunes de la relève des terres irriguées et prêtes à cultiver, de l'expertise-conseil, ainsi qu'un accès commun à des équipements.

Ville de Saint-Jérôme

Synergies Industrielles

La Ville de Saint-Jérôme favorise l'économie circulaire en connectant entreprises, recycleurs et organismes de réemploi. En partenariat avec Synergie Économique Laurentides (SEL) , elle valorise les rejets industriels tout en renforçant les activités de plusieurs OBNL et en assurant la réinsertion des matières au sein même du réseau économique local.

Ville de Saint-Raymond

Un nouveau bâtiment pour l'organisme SOS Accueil

Dans l'objectif d'assurer le maintien et la continuité des services du SOS Accueil, l'organisme et la Ville de Saint-Raymond ont fait équipe dans le projet de construction d'un nouveau bâtiment, financé par la Ville et une campagne de sociofinancement. La mobilisation des partenaires et les contributions financières ont mené à terme le projet et la nouvelle bâtisse a été inaugurée en mai 2024.

Ville de Terrebonne

La Réf

La Réf est un espace sécuritaire et bienveillant situé dans la bibliothèque municipale coordonné par un partenaire communautaire jeunesse: Zone Ados. Grâce à leur expertise en intervention auprès des jeunes vulnérables, la collaboration entre la Ville et Zone Ados a permis de développer une multitude de projets et d'activités afin de favoriser un climat sain et sécuritaire pour tous.

Ville de Vaudreuil-Dorion

Camp Franco-Fun

Outil d'intégration sociale et linguistique par le loisir, le camp Franco-Fun est une programmation de camp destinée aux enfants allophones pour leur permettre de poursuivre le développement de leurs habiletés en français durant la période estivale par des activités ludiques et pédagogiques. Ce projet offre aussi l'occasion aux familles de créer des liens dans leur communauté d'accueil.

