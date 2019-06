20e édition de la Fête de la pêche - La Sépaq célèbre en grand!

Pour l'occasion, la Sépaq assumera les frais applicables à la pêche sur un choix de rivières, de ruisseaux et de plans d'eau sélectionnés (réservations et enregistrements obligatoires). De plus, une quinzaine d'établissements de la Sépaq offriront sans frais une programmation spéciale. Exceptionnellement, durant ces trois jours, il sera autorisé de pêcher sans permis de pêche provincial partout au Québec (sauf pour le saumon atlantique).

Pour savoir de quelle façon la Fête de la pêche sera célébrée dans les destinations participantes, visitez le www.sepaq.com/peche/fete-peche.

Ça vaut le coup de se déplacer!

Les visiteurs des réserves fauniques et des parcs nationaux participants à la Fête de la pêche repartiront avec un rabais de 20 % applicable sur les forfaits de pêche avec séjour en chalet et un rabais de 20 $ sur une journée de pêche avec embarcation à la Sépaq durant la saison 2019. Tous les pêcheurs profiteront également d'un rabais de 20 % en boutique les 7, 8 et 9 juin 2019. Finalement, les enfants repartiront avec un petit cadeau, gracieuseté de nos partenaires.

Pour en savoir plus sur la Fête de la pêche et connaître la programmation complète de l'événement, visitez le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : www.mffp.gouv.qc.ca. La Fête de la pêche est une initiative du gouvernement du Québec qui vise à développer une relève pour la pêche

