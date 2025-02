QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec poursuivent l'accélération de la mise en chantier de logements abordables, partout au Québec, alors que 205 logements seront construits rapidement à Québec par Eximm - Complexe de Ville inc. (Eximm). L'immeuble, qui s'appellera Le Philippe phase 2, procurera un toit à des ménages à revenu faible ou modeste.

Eximm obtient également le statut de développeur qualifié de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et le président-directeur général d'Eximm, M. Jean Morency, ont procédé à cette annonce aujourd'hui, à Québec.

Le Philippe phase 2

Le gouvernement du Québec accorde une somme de près de 30 M$ à ce projet. Ce financement découle du 992 M$ du gouvernement fédéral versé au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par le Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Cette aide financière correspond à environ 43 % des coûts estimés pour construire ces logements, dont l'abordabilité sera assurée pour un minimum de 35 ans. La Ville de Québec ajoute pour sa part une somme d'environ 12 M$. Le montage financier de ce projet est complété par une mise de fonds du promoteur et par un prêt hypothécaire.

L'immeuble sera situé sur l'avenue Roland-Beaudin, à proximité d'un parc extérieur, du marché public de Sainte-Foy, d'une patinoire intérieure ainsi que d'une multitude de commerces bordant la route de l'Église. Il comprendra des espaces communs, dont une salle communautaire et un espace polyvalent, afin de favoriser la vie sociale et le bien-être des résidents. Sa livraison est prévue pour l'automne 2026.

Citations :

« La crise du logement nécessite tous les outils de notre boîte à outils afin de bien y répondre et d'y faire face. L'annonce de 205 nouveaux logements abordables ici même, à Québec, est un autre pas dans la bonne direction afin que les Québécois et les Canadiens puissent avoir un chez-soi dans leur communauté à un prix abordable et démontre que quand les différents ordres de gouvernement se mettent ensemble, les choses bougent. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Je le répète sans cesse : il faut multiplier les solutions pour augmenter l'offre de logements abordables. Une des façons d'y arriver, c'est de s'associer à des partenaires déterminés à faire une différence dans leur milieu et de leur faciliter le travail pour répondre rapidement aux besoins. C'est ce que nous faisons avec Eximm, en lui octroyant le statut de développeur qualifié et en contribuant au même moment à la réalisation du Philippe phase 2, un projet qui ajoutera 205 logements abordables dans la région. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis très content de voir qu'ensemble, à Québec, nous pouvons accomplir de belles choses en matière de logement, notamment ici, dans mon comté à Sainte-Foy. Le Fonds pour accélérer la construction de logements est essentiel pour soutenir des initiatives comme celle-ci et offrir des logements abordables aux gens de Québec. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Encore une fois, notre gouvernement répond présent pour accélérer la construction de logements dans la région. En contribuant financièrement au projet d'Eximm et en reconnaissant son expertise pour faciliter la réalisation d'autres projets, le gouvernement montre qu'il est là pour soutenir ce genre d'initiative qui contribue à la qualité de vie des citoyens de la Capitale-Nationale. Félicitations à tous les partenaires dans ce projet ! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Situé au cœur d'un quartier dynamique, facilement accessible et bénéficiant de nombreux services et commerces de proximité, Le Philippe phase 2 est le premier projet privé contenant 100% de logements abordables à Québec. L'abordabilité est garantie pour les 35 prochaines années, ce qui est remarquable et bénéfique pour nos citoyens. C'est pourquoi la Ville est fière d'apporter sa contribution à la réalisation du projet. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Eximm est fier de contribuer à l'effort collectif en apportant des solutions à la crise du logement sévissant actuellement. En donnant le coup d'envoi à la construction rapide du Philippe II, seconde phase d'un projet d'ensemble à Sainte-Foy, nous voulons démontrer que le secteur privé de l'immobilier peut devenir un partenaire important dans la construction de logements abordables et ce, avec agilité et rapidité. Une fois livré aux ménages de la région de Québec, le Philippe II deviendra un milieu de vie spectaculaire, 100 % abordable! »

Jean Morency, président et chef de la direction d'Eximm

Faits saillants :

Eximm est reconnu dans son domaine d'affaires, notamment pour la réalisation de projets d'habitation innovants, comme Le Philippe phase 1, La Klé et la tour Fresk, dans la ville de Québec.





phase 1, La Klé et la tour Fresk, dans la ville de Québec. Pour obtenir plus de renseignements sur le statut de développeur qualifié, consultez le site Web de la SHQ.





Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , laquelle a été bonifiée lors du budget 2024 d'une enveloppe de 400 M$, et qui vise à accélérer la construction de 112 000 logements à l'échelle du pays.





, laquelle a été bonifiée lors du budget 2024 d'une enveloppe de 400 M$, et qui vise à accélérer la construction de 112 000 logements à l'échelle du pays. Le Québec a également annoncé un montant de 992 M$ dans ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Grâce à ces investissements combinés, 8 000 logements verront le jour au cours des prochaines années.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]