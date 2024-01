2023, une année réussie pour le tourisme d'affaires à Montréal

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - L'année 2023 a confirmé la vitalité du secteur du tourisme d'affaires à Montréal, consolidant les tendances observées en 2022.

Le Palais des congrès de Montréal a accueilli 288 événements, pour un total de 475 événements d'affaires dans la métropole. De ce chiffre, 224 congrès associatifs ont bénéficié du soutien de Tourisme Montréal. En tout, ce sont plus de 870 000 visiteurs et délégués canadiens et internationaux qui ont foulé le sol de Montréal, générant ainsi des retombées économiques substantielles de l'ordre de 425 millions de dollars pour Montréal et le Québec.

À souligner parmi ces rassemblements, la tenue d'une trentaine de congrès d'envergure, dont le Congrès annuel de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis avec 5 300 délégués, le Congrès mondial du Conseil international des infirmières avec 4 900 délégués et le Forum InCyber avec 2 500 délégués.

Montréal, centre mondial des événements associatifs

Cette année encore, Montréal a affirmé sa position de leader en tant que première destination d'accueil des événements associatifs internationaux dans les Amériques selon les palmarès de l'Union des associations internationales (UIA) et de l'International Congress and Convention Association (ICCA)[1]. Le Palais des congrès, fidèle à sa réputation, demeure solidement en tête des choix privilégiés pour le tourisme d'affaires et l'événementiel, attirant un public mondial. Célébrant ses 40 ans en 2023, il a entériné de nombreuses années d'engagement et d'innovation au service du rayonnement des richesses locales et provinciales.

Des initiatives tournées vers l'avenir

La synergie entre Tourisme Montréal et le Palais des congrès a joué un rôle essentiel dans le renforcement de cette réussite.

Tout d'abord, la durabilité a été un enjeu majeur pour Tourisme Montréal en 2023. Des formations en événementiel durable ont été dispensées, et des produits locaux ont été privilégiés, conformément à sa politique d'achat durable. Tourisme Montréal et le Palais des congrès ont également participé à une étude sur l'impact social des événements d'affaires au Canada.

De plus, le Palais des congrès a agrandi son toit vert à une superficie impressionnante de 35 000 pieds carrés (3 250 mètres carrés), contribuant au verdissement de la métropole et participant à faire de Montréal la capitale mondiale de l'agriculture urbaine en 2023.

2023 a aussi marqué le déploiement d'espaces novateurs au Palais des congrès tels que la première Vitrine d'innovations en tourisme du MT Lab, qui propose une exploration multisensorielle des quartiers de Montréal, offrant ainsi une expérience immersive aux visiteurs.

En collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, le Palais des congrès a déployé deux nouveaux espaces en ses murs, La Station et Le Saint-Laurent. Faisant le pont entre le tourisme d'affaires et d'agrément, ces lieux de rencontre informels permettent aux congressistes de découvrir des expériences phares québécoises. Deux nouvelles zones sont en développement et seront dévoilées en 2024.

Prévisions prometteuses

Les perspectives de 2024 reflètent la prospérité continue de Montréal. Tourisme Montréal a déjà confirmé 210 000 nuitées, totalisant des retombées économiques de 172 millions de dollars pour les événements de 2024. Le Palais des congrès compte déjà 170 événements à son calendrier pour l'année en cours. Parmi ceux-ci, des sommets prestigieux tels que le Symposium international sur la programmation mathématique (ISMP) du 21 au 26 juillet, le 119e rassemblement annuel de l'Association Américaine de Sociologie (ASA) du 9 au 13 août, et One Young World du 18 au 21 septembre.

Citations

« L'année 2023 témoigne de la vitalité de notre industrie, faisant naître des projets et des événements qui ont participé au rayonnement du Palais des congrès, de Montréal et du Québec.

L'engagement de nos précieux partenaires, ainsi que le dévouement, l'expertise et l'enthousiasme de l'équipe du Palais des congrès, nous permettent de réinventer les événements et d'offrir un voyage à travers les richesses québécoises. Des expériences culturelles et durables que le Palais des congrès compte bien continuer de développer en 2024 ! » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Je suis heureux que l'engouement pour les événements d'affaires se poursuive avec force à Montréal. C'est une indication claire de la confiance que l'industrie mondiale place en notre destination dynamique, créative et innovante. Nous sommes ravis d'annoncer que des dizaines de congrès ont déjà réservé leur place à Montréal pour les années 2025 et 2026, ce qui témoigne de notre attractivité croissante » - Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com/

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole.

Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole.

Pour plus d'information, visitez le site mtl.org.

1Classement UIA : première place des Amériques pour l'accueil d'événements associatifs internationaux (2011 à 2015, 2017 à 2022).

Classement ICCA : première place en Amérique du Nord pour le plus grand nombre de congrès accueillis organisés par des associations internationales (2012, 2013, 2016 à 2019, 2021, 2022).

