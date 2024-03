2023-2024 : Une année exceptionnelle pour le Centre des congrès de Québec

QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Résultat d'une reprise en force des activités et des stratégies de vente depuis la pandémie, le Centre des congrès de Québec traverse une année exceptionnelle et présente des résultats impressionnants. En effet, en 2023-2024, le Centre des congrès de Québec se démarque par son calendrier débordant de congrès et d'événements, son approche clientèle qui se renouvelle sans cesse, sa performance record en termes de revenus d'événements, ainsi que son leadership en développement durable.

2023-2024 en chiffres

Allocution de M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec, lors du congrès annuel de l'association Convention Centres of Canada (CC of C) en septembre 2023. (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

En 2023-2024, plus de 220 000 visiteurs, soit presque 20 000 de plus que l'année précédente, se sont déplacés au Centre des congrès de Québec pour l'un ou l'autre des 193 événements inscrits au calendrier. Nouveau record pour l'établissement : des revenus d'événements s'élevant à 11 M$ pour l'année, sans compter des retombées économiques annuelles estimées à 190 M$ pour la région de Québec.

« Nous franchissons un nouveau record en termes de revenus d'événements et de retombées économiques pour la région », mentionne d'entrée de jeu M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

Mais comment en arriver à de tels chiffres après 2 années de « pause » et d'incertitude causée par une pandémie mondiale? Justement parce qu'il ne s'agissait pas d'une pause pour l'équipe du Centre des congrès de Québec. Tout un travail en amont et des stratégies payantes ont été effectués pour en mener à cette merveilleuse reprise : plans d'action adaptés, marketing relationnel, création de nouveaux outils pour maintenir la visibilité du Centre des congrès, accompagnement et fidélisation de la clientèle, report des événements sans frais, et surtout, polyvalence et capacité d'adaptation de l'équipe des ventes et de l'expérience client.

« En 2023-2024, plus que jamais, nous avons constaté à quel point le savoir-faire réputé de notre grande équipe fait toute la différence auprès de nos clients et du bon déroulement de leurs événements chez nous. Les nombreuses années d'expérience de notre personnel, son expertise dans le domaine de l'événementiel et sa synergie avec les autres départements et fournisseurs mettent la clientèle en confiance et font de chaque événement un succès! », ajoute M. Bouchard.

Leadership en développement durable

Au Centre des congrès de Québec, le développement durable est au cœur des priorités, et ce, depuis l'ouverture des lieux en 1996. Dès les premières années d'activités, plusieurs mesures ont été mises en place en ce sens, comme le tri des matières résiduelles, la réduction des émissions de GES, l'amélioration de l'efficacité énergétique et toutes les pratiques reliées à l'organisation d'événements et qui impliquent la clientèle. L'obtention de la certification Biosphere, système international de gestion de la durabilité opérant dans plus de 77 pays, atteste du leadership du Centre des congrès en matière de développement durable.

« Nous sommes très fiers d'être le premier centre de congrès en Amérique à avoir obtenu la certification Biophere, s'ajoutant aux autres certifications que nous possédons déjà, comme LEED® Canada-CI (niveau or), LEED® BE (niveau argent) et BOMA BEST (niveau 3). Nous faisions déjà tellement de choses se qualifiant pour le programme Biosphere que n'avons rien eu à mettre en place, si ce n'est colliger l'information. Chaque année nous serons appelés à bonifier nos actions et nos initiatives écoresponsables pour maintenir notre statut », explique M. Bouchard.

Mettre à l'honneur les produits locaux est aussi une pratique verte que le Centre des congrès de Québec a encouragée davantage en 2023-2024. Tout comme son partenaire exclusif en services alimentaires, Maestro Culinaire, qui, à travers un menu revampé et une toute nouvelle image de marque, s'ancre plus que jamais dans ses valeurs inspirées de la riche culture québécoise et de sa passion pour le terroir local.

En somme, l'année 2023-2024 restera certainement synonyme de succès dans l'historique du Centre des congrès de Québec, illustrant sa capacité à toujours se réinventer et se démarquer dans l'industrie du tourisme d'affaires. Sa vision innovante et axée sur la durabilité, ainsi que l'excellence de ses services lui auront même valu le titre de Meilleur centre de congrès des Skift Meetings Awards 2023, un concours international réputé.

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

