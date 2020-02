2019 : une troisième année record consécutive pour le tourisme au Canada

« Le nombre record d'arrivées montre encore une fois que le secteur du tourisme est un secteur dynamique et durable qui profite aux entreprises et aux collectivités, grandes et petites, partout au Canada, a déclaré la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly. En travaillant ensemble, nous incitons les voyageurs à visiter plus d'endroits du pays en toutes saisons, à vivre l'expérience de la diversité et de l'inclusion propre au Canada, à goûter à ses délices culinaires et à découvrir ses Autochtones. »

Destination Canada favorise la croissance de l'économie du tourisme à l'aide de stratégies de marketing fondées sur les données qui stimulent la demande touristique internationale pour le Canada - ainsi que les recettes d'exportation qui en découlent - dans 10 pays : l'Allemagne, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni. La diversification des marchés sources visés permet d'assurer une croissance continue, même lorsque certaines régions traversent des périodes d'incertitude.



« C'est grâce aux efforts et au dévouement des millions de Canadiens qui contribuent à l'essor du secteur que nous avons pu enregistrer une autre année record en matière de tourisme. Ces résultats témoignent de l'efficacité de notre approche "Équipe Canada", qui rassemble tous nos partenaires de l'industrie à l'échelle du pays, et de nos efforts pour améliorer la compétitivité du Canada sur la scène internationale, a déclaré Ben Cowan-Dewar, président du conseil d'administration de Destination Canada. En 2020, nous continuerons de transmettre des données pertinentes, des renseignements sur les marchés et des analyses sur l'industrie à nos partenaires afin d'assurer la pertinence et l'efficacité du contenu que nous diffusons auprès de nos publics cibles - ce qui est encore plus important en cette période d'incertitude marquée par l'épidémie du coronavirus (COVID-19). Nous nous engageons à travailler avec les membres de l'industrie pour continuer à inspirer les gens au cœur grand ouvert à tomber amoureux du Canada. »

Outre les efforts de marketing de Destination Canada, une variété d'autres facteurs contribuent à la croissance continue du secteur touristique, dont le maintien en place par le gouvernement du Canada de nouvelles exigences de visa pour certains marchés cibles, ce qui permet à de nombreux visiteurs de voyager plus facilement au Canada. On compte aussi parmi ces facteurs, l'amélioration de l'accès au Canada par voie aérienne grâce à l'ajout de nouvelles destinations et à l'augmentation de la capacité relative à certaines liaisons existantes vers différents aéroports canadiens.

Points saillants

Le Canada a accueilli un nombre record de 22,1 millions de voyageurs en 2019, franchissant pour la première fois la barre des 22 millions.

a accueilli un nombre record de 22,1 millions de voyageurs en 2019, franchissant pour la première fois la barre des 22 millions. Les arrivées au Canada pour des séjours d'une nuit ou plus en provenance de pays autres que les États-Unis ont atteint le nombre record de 7,15 millions (comparativement à 6,7 millions en 2018). Ces touristes restent habituellement au Canada plus longtemps que les visiteurs américains et dépensent davantage, ce qui aide Destination Canada à réussir sa stratégie axée sur les voyageurs à haut rendement.

Les arrivées par avion en provenance des États-Unis ont grimpé à 5,1 millions (comparativement à 4,6 M en 2018) et le nombre d'arrivées par voiture s'est chiffré à 8,5 millions (comparativement à 8,2 M en 2018), soit une solide remontée. Le total d'arrivées en provenance des États-Unis a atteint 14,99 millions, un autre nouveau record annuel.

Les arrivées en provenance du Mexique ont encore augmenté de façon impressionnante pour atteindre 495 627. On observe une hausse particulièrement marquée, soit de 12,4 %, du nombre d'arrivées par voie aérienne en provenance de ce marché. Le nombre de visiteurs mexicains est en hausse depuis l'entrée en vigueur de nouvelles exigences en matière de visa à la fin de 2016. Ces changements se sont traduits par une croissance de la demande pour des voyages au Canada en provenance du Mexique, ce qui a incité les transporteurs à accroître la capacité aérienne entre les deux pays.

Le total d'arrivées aériennes en provenance de l'Inde a augmenté de 9,7 % pour s'établir à 333 111 (comparativement à 287 416 en 2018).

En 2019, l'amélioration de l'accès aérien international au Canada a entraîné une augmentation de 2,2 % du nombre de sièges sur les vols sans escale vers des destinations canadiennes, ce qui a contribué à stimuler le tourisme au pays.

Consultez l'infographie de 2019 sur le site Web de Destination Canada.

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur ce que notre pays a de mieux à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, ce qui leur donne ainsi les moyens d'optimiser leurs activités.

Pour en savoir davantage, consultez destinationcanada.com/fr , abonnez-vous aux Nouvelles de Destination Canada et suivez @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

