MONTRÉAL, le 17 février 2026 /CNW/ - Datmos, une agence de services ecommerce de premier plan et Premium Patrner de Shopify, célèbre 20 ans d'accompagnement d'entreprises ambitieuses et de leurs sites transactionnels depuis sa fondation en 2006. Des débuts de la vente en ligne, aux écosystèmes actuels, complexes et pilotés par la donnée, Datmos a grandi avec l'industrie en adaptant continuellement son expertise au service d'entreprises B2B, B2C et DTC de partout dans le monde.

Datmos Partners (de gauche à droite) Charles Guimont, Henry Roberts, Émilie Gosselin, Simon Robillard. (PRNewsfoto/Datmos)

Fondée en 2006 par Charles Guimont, l'agence a franchi plusieurs jalons clés qui reflètent la transformation de l'ecommerce lui-même.

Le parcours de Datmos suit l'évolution de l'ecommerce : 20 ans d'évolution ecommerce

Créée en 2006, l'agence s'est développée à une époque où l'achat en ligne demeurait principalement transactionnel, en concevant et en développant des plateformes sur mesure pour accompagner les marques dans leurs premiers pas sur le Web. Cette première phase a jeté les bases d'une solide expertise technique et d'une forte culture d'ingénierie.

À mesure que l'ecommerce est devenu un levier d'affaires central, Datmos a évolué avec le marché en adoptant les plateformes SaaS afin d'aider les marques à accélérer leur croissance, améliorer leur performance et se déployer à l'international. Durant cette période, l'agence a pris en charge des infrastructures de commerce en ligne de plus en plus complexes, en guidant ses clients d'envergure dans des projets de replatforming, des stratégies omnicanales et des déploiements mondiaux.

Plus récemment, Datmos a amorcé un nouveau chapitre, porté par la donnée, l'IA et les architectures composables. Aujourd'hui, la performance ne dépend plus uniquement des plateformes, mais de l'orchestration intelligente des données, de l'information produit, de la personnalisation et de l'expérience client à travers l'ensemble de l'écosystème.

En septembre 2025, cette évolution a culminé avec une nouvelle identité de marque pour l'agence : Datmos. Ce nouveau nom reflète des années d'expérience, une croissance internationale et la prochaine génération du commerce en ligne, soutenue par les données et le potentiel de l'IA.

«Tout a commencé dans la ville de Québec en 2006, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, notre expertise est reconnue à l'échelle mondiale. Des entreprises du monde entier nous font confiance pour concevoir et bâtir leurs prochaines expériences ecommerce, et j'en suis extrêmement fier», a déclaré Charles Guimont, PDG et fondateur de Datmos.

Croissance ecommerce avec les entreprises d'ici et d'ailleurs

Depuis 20 ans, Datmos se met au service d'entreprises québécoises et internationales pour concevoir, développer et faire évoluer des sites transactionnels à grande échelle, qui desservent une multitude de marchés, via une panoplie de canaux et de technologies.

De nombreuses marques, dont BRP, Evenko, Patrick Morin, Air Liquide, Artika, Arc'teryx, Casper, Hanna Anderson, Mastercraft, Thor Motor Coach, Yeti Cycles, Patagonia, ainsi que XPEL, ont fait confiance à Datmos. L'agence a mené une grande variété d'initiatives, allant de programmes de replatforming à des déploiements internationaux, en passant par des stratégies omnicanales, des architectures composables et des optimisations à long terme.

Plusieurs compagnies travaillent avec Datmos depuis de nombreuses années et sur plusieurs mandats, en s'appuyant sur l'agence pour piloter des transformations digitales critiques telles que des migrations de plateformes, l'expansion transfrontalière, l'intégration de systèmes et l'évolution continue de l'expérience client dans des marchés hautement concurrentiels. Pour découvrir une sélection de projets, visitez https://datmos.com/fr/work.

Le virage vers les données et l'IA

À mesure que l'ecommerce est entré dans une nouvelle ère, Datmos a opéré un virage stratégique vers les données et l'IA. Aujourd'hui, l'agence aide les entreprises à aller au-delà de l'optimisation de surface en activant les données tout au long du parcours client, pour alimenter la personnalisation, la recherche et le merchandising, l'expérience produit et l'efficacité opérationnelle.

Ce virage reflète une transformation plus large de l'industrie : l'ecommerce ne se résume plus à vendre en ligne, mais à connecter systèmes et expériences au sein d'un écosystème unique et évolutif.

Un réseau de partenaires technologiques tourné vers l'avenir

L'expertise de Datmos est renforcée par un solide écosystème de partenaires technologiques. L'agence est reconnue comme un partenaire Platinum chez Shopify et Bloomreach, un partenaire Gold avec Adobe, le statut de Preferred Partner avec BigCommerce et un statut de Gold Partner avec Akeneo, entre autres. Ces partenariats permettent à Datmos de concevoir des architectures ecommerce de calibre mondial tout en demeurant agnostique des plateformes, ce qui avantage les clients en gardant les solutions axées sur les besoins d'affaires, en réduisant la dépendance à un fournisseur et en leur permettant de choisir et de faire évoluer les bonnes technologies au fil du temps.

Pour répondre aux besoins croissants d'une fondation de données solide afin de soutenir l'IA, Datmos a également développé des partenariats en données et en IA, notamment avec Snowflake, Databricks et Celigo, afin d'aider les clients à connecter leurs systèmes, opérationnaliser leurs données à grande échelle et accélérer l'intégration de l'IA. Pour la liste complète des partenaires, visitez https://datmos.com/fr/partners .

Regard vers l'avenir

Alors que Datmos amorce sa troisième décennie, possède des bureaux dans trois villes, des deux côtés de la frontière nord-américaine, l'accent demeure résolument mis sur la suite : aider ses clients à concevoir des écosystèmes ecommerce performants, tout en restant flexibles pour demain. À l'heure où les données, l'IA et l'ecommerce composable redéfinissent les attentes, Datmos continue d'investir dans l'innovation, les talents et des partenariats innovants.

Ce jalon des 20 ans n'est pas une rétrospective, c'est une déclaration d'intentions. L'ecommerce continuera d'évoluer, et Datmos évoluera avec lui.

À propos de Datmos

Datmos est une agence nord-américaine de services ecommerce et Shopify Platinum Partner qui transforme les données produit et client en croissance d'affaires. Nous accompagnons des entreprises B2C, B2B et DTC dans la conception et l'évolution d'écosystèmes ecommerce modernes. Nos experts offrent des services-conseils et soutiennent les besoins en replatforming, design UX/UI, CRM et loyauté, PIM, ainsi qu'en architecture de données pour propulser l'IA. En réunissant données, créativité et ingénierie, nous aidons nos clients à prospérer en bâtissant des écosystèmes technologiques performants et des expériences clients engageantes.

Pour en savoir plus, visitez https://datmos.com/fr .

Personne-ressource médias

Sarah Beaumier

Directrice marketing

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2905263/Charles_Guimont_Henry_Roberts_Emilie_Gosselin_and_Simon_Robillard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905169/5801436/Datmos_Logo_Logo.jpg

SOURCE Datmos