Une identité unifiée où stratégie et design s'appuient sur les données d'affaires de nos clients pour bâtir des expériences e-commerce centrées sur l'humain et qui génèrent une croissance durable.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Datmos a dévoilé aujourd'hui son nouveau nom et sa nouvelle identité de marque, marquant la fusion de deux agences reconnues : O2 Commerce, chef de file en stratégie d'e-commerce axée sur les données, et ZaneRay, une agence primée en design et expérience numérique. Cette nouvelle étape traduit une mission commune : transformer la complexité en clarté et les données en actions concrètes pour les marques de commerce les plus ambitieuses au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs.

Datmos Launch Video Datmos Logo

Grâce à l'intégration de la stratégie, du design et de la technologie, Datmos propose une approche unifiée du commerce numérique. Cette refonte renforce la capacité de l'agence à concevoir des solutions évolutives, créer des expériences numériques exceptionnelles et générer des résultats d'affaires mesurables.

« Ce n'est pas seulement un nouveau nom, c'est une nouvelle ère pour nos clients et notre équipe, » affirme Charles Guimont, Président et fondateur de Datmos. « En réunissant l'expertise stratégique d'O2 Commerce et l'innovation en design de ZaneRay, nous aidons les marques ambitieuses dans leur croissance en ligne et globale. Notre force est l'organisation des données et leur mise en lien pour en extraire leur plein potentiel. »

Datmos continuera de servir sa clientèle nord-américaine depuis son siège social à Montréal, au Canada, avec des équipes des deux côtés de la frontière.

À propos de Datmos

Datmos est une agence de commerce numérique née de la fusion d'O2 Commerce et de ZaneRay. Elle allie vision stratégique, design primé et expertise technologique pour propulser la croissance des grandes marques B2C, B2B et DTC. Basée au Canada, avec des bureaux aux États-Unis, Datmos aide ses clients à transformer des environnements de commerce complexes en expériences fluides et performantes.

En savoir plus : www.datmos.com

Contact médias

Sarah Beaumier

Directrice Marketing

+1 514 661 6677

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4mrJJ6rKkGY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2774419/Wordmark_Blue_CMYK_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2774420/Full_Degrade_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Datmos