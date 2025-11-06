Cette distinction reflète le succès avéré de Datmos, qui aide les grandes marques à accélérer leur croissance, à rationaliser leurs opérations et à créer des expériences de commerce numérique fluides.

WHITEFISH, Montana, 6 novembre 2025 /CNW/ - Datmos a été officiellement reconnue comme Shopify Platinum Partner, ce qui reflète la croissance continue de l'entreprise au sein de l'écosystème mondial de partenaires de Shopify et son influence croissante auprès des commerçants du monde entier.

Établir une norme plus élevée pour le commerce moderne

Shopify Platinum Partner

Le niveau Platinum est l'un des niveaux de partenariat les plus élevés du programme de partenariat de Shopify. Ce statut reflète l'engagement de Datmos envers la réussite des commerçants, l'excellence technique et les résultats mesurables sur la plateforme Shopify.

Datmos travaille avec certaines des marques les plus reconnues et les plus performantes d'aujourd'hui, notamment Gozney, The James Brand, Artika et Sunnex Tools. Des grands noms mondiaux de la vente au détail et du lifestyle aux innovateurs B2B, Datmos aide chaque client à transformer la complexité numérique en clarté, croissance et impact mesurable.

Pour les acteurs du commerce électronique qui souhaitent s'associer à un Shopify Platinum Partner tel que Datmos, cela signifie :

Une mise sur le marché plus rapide : des cycles de développement plus courts et des lancements accélérés.

Une adoption rapide de l'innovation : Datmos aide les marques à transformer les dernières fonctionnalités de Shopify en un véritable avantage concurrentiel.

les informations deviennent des actions grâce à la personnalisation, la fidélisation et l'optimisation des revenus. La maîtrise des données produits : des données produits précises et connectées favorisent l'efficacité et la confiance des clients.

des données produits précises et connectées favorisent l'efficacité et la confiance des clients. Une intégration harmonieuse : les connexions ERP, CRM et CDP unifiées rationalisent les opérations et les expériences.

les connexions ERP, CRM et CDP unifiées rationalisent les opérations et les expériences. Activation B2B, B2C et DTC : des architectures flexibles prennent en charge la croissance multicanal à grande échelle.

des architectures flexibles prennent en charge la croissance multicanal à grande échelle. Excellence en matière de migration : des processus de replatformage éprouvés garantissent la stabilité, la rapidité et l'intégrité des données.

Et surtout, la confiance. La confiance que chaque construction est gérée par les professionnels du commerce électronique les plus réputés du secteur.

Une reconnaissance méritée grâce aux résultats

Cette reconnaissance de Shopify reflète les résultats constants obtenus par Datmos dans les secteurs B2B, B2C et DTC. En modernisant les fondements du commerce électronique et en alignant la stratégie sur la technologie, Datmos aide les marques à libérer un nouveau potentiel de revenus et à atteindre une croissance durable et évolutive.

« L'obtention du statut Platinum reflète la qualité et la cohérence de notre travail avec nos clients, a déclaré Charles Guimont, président et fondateur de Datmos. Notre partenariat avec Shopify a toujours été axé sur l'impact, l'alignement de la stratégie, du design et de la technologie afin d'aider les marques à se développer plus rapidement et avec plus de confiance. »

Favoriser l'avenir du commerce

Dans un contexte où la complexité ralentit souvent la croissance, Datmos simplifie la voie à suivre et obtient des résultats. En termes simples, Datmos aide les marques à transformer leurs investissements technologiques en performances commerciales.

À propos de Datmos

Datmos est une agence nord-américaine de commerce électronique multiservices et un Shopify Platinum Partner qui transforme les données sur les produits et les clients en croissance. Nous travaillons en partenariat avec des entreprises B2C, B2B et DTC de premier plan pour concevoir, créer et activer des écosystèmes commerciaux modernes grâce à la stratégie, au design, à la technologie composable et à l'activation basée sur l'IA. De la stratégie de plateforme à la refonte des plateformes d'entreprise, nous combinons données, créativité et technologie pour aider les organisations à accélérer leurs revenus, améliorer leur taux de conversion et créer des expériences distinctives, basées sur les données.

Pour en savoir plus, visitez le site www.datmos.com.

Personne-ressource pour les médias

Sarah Beaumier

[email protected]

