/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION D'UNE MAISON D'HÉBERGEMENT DE 2e ÉTAPE POUR FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE/

ROUYN-NORANDA, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Rouyn-Noranda invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de logements pour femmes.

L'activité se déroulera le 3 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, du maire de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapadeau, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 2 juillet, 16 h.

DATE : 3 juillet 2026 HEURE : 8 h 30 ENDROIT : Rouyn-Noranda L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]