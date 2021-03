200 000 $ pour soutenir l'Institut national d'agriculture biologique (INAB) du Cégep de Victoriaville

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, qu'une bonification de 200 000 $ est accordée au Cégep de Victoriaville. Cette somme aura pour objectif de soutenir l'Institut national d'agriculture biologique (INAB) dans le maintien et l'entretien de ses infrastructures uniques.

Cet investissement supplémentaire permettra notamment à l'INAB de continuer à développer son modèle pédagogique axé sur l'expérience pratique, qui nécessite l'entretien d'une ferme-école comprenant des serres, un verger et plusieurs champs de culture. L'établissement d'enseignement collégial a aussi pour mission de favoriser le transfert technologique et l'incubation en agriculture pour encourager le développement entrepreneurial de ses étudiants.

« C'est avec grand plaisir que nous annonçons aujourd'hui ce soutien additionnel pour un établissement d'enseignement collégial tout à fait unique dans le paysage québécois. L'INAB, véritable pôle de développement en agriculture, tant en formation qu'en recherche, est un bel exemple d'adéquation formation-emploi. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Il s'agit d'une très belle nouvelle pour la région de Victoriaville. Nous sommes fiers de compter sur l'Institut et son rayonnement, tant par son implantation solide dans notre communauté que par les agriculteurs qui viennent s'y former et s'établissent ensuite partout dans la province. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« La mission de l'INAB est essentielle pour le Québec. En misant sur l'agriculture biologique et urbaine, les différentes formations offertes par l'établissement contribuent directement au développement d'une agriculture visant l'autonomie alimentaire, qui est une priorité pour notre gouvernement. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'INAB du Cégep de Victoriaville pourra utiliser cet appui financier pour encore mieux remplir sa mission en agriculture biologique et urbaine. Les besoins de formation sont immenses et les possibilités d'innovation dans ce domaine sont multiples. Ce soutien nous permettra de répondre aux défis à venir et d'assurer le rayonnement de ce créneau d'expertise important pour la région et le Québec. »

Denis Deschamps, directeur général du Cégep de Victoriaville

Faits saillants :

L'INAB est un important centre de formation et de recherche en agriculture biologique et urbaine. Il regroupe également deux centres collégiaux de transfert de technologie (CETAB+ et CISA);

Les installations comprennent notamment une terre de 55 hectares, des jardins, un verger et des serres, tous certifiés biologiques;

Près de 100 membres du personnel enseignant, de recherche et technique y travaillent chaque jour;

Le Cégep offre le programme Gestion et technologies d'entreprise agricole, qui conduit au diplôme d'études collégiales (DEC) et se décline en quatre profils : Productions animales, Production légumière biologique, Production fruitière biologique et Agriculture urbaine. Il offre aussi de la formation continue.

