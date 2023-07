Le montant permettra d'aider 12 organismes des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Les 7, 8 et 9 juillet, près de 400 employés et bénévoles de la Banque Nationale participent à la 11e édition du Grand Tour BN qui se déroule cette année dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'événement a permis d'amasser 200 000 $ pour soutenir la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, ainsi que 11 autres organismes des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Près de 400 employés et bénévoles de la Banque Nationale participent à la 11e édition du Grand Tour BN. (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Parcouru à vélo ou à la course à pied, le Grand Tour BN est un défi sportif et philanthropique qui a tenu sa première édition ici même au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au fil des années, l'événement a fait découvrir aux participants différentes régions du Québec. Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a permis de remettre plus de 1,5 million de dollars à une cinquantaine d'organismes à travers la province.

Citations

« Au-delà d'un rendez-vous sportif, le Grand Tour BN génère une immense vague d'entraide qui parcourt le Québec. D'année en année, les employés et bénévoles de la Banque Nationale s'unissent pour soutenir des causes à fort impact pour les jeunes et leur entourage. Je tiens à les remercier d'être des alliés si importants pour ces organismes. Leur motivation et leur dévouement ont une réelle portée dans les communautés et c'est un bonheur de pédaler à leurs côtés pour cette 11e édition », affirme Lucie Blanchet, présidente d'honneur du Grand Tour BN et première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale.

« Nous sommes immensément fiers de pouvoir compter une fois de plus, et ce, depuis 9 ans, sur l'engagement des employés de la Banque Nationale. Ils ont compris qu'investir dans la prévention psychologique chez les jeunes, c'est investir dans la société de demain. Au nom des jeunes, je vous dis mille fois MERCI », déclare Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

Le montant amassé sera remis aux organismes suivants : Fondation Jeunes en Tête, Fondation Centre Maria-Chapdelaine, Groupe d'Aide aux Enfants Tyrosinémiques du Québec, Fondation Jean-Allard, Fondation de la Cité étudiante de Roberval, fondation Sur la pointe des pieds, Maison de l'Espoir Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fondation pour l'enfance et la jeunesse Saguenay-Lac-St-Jean, Fondation SSSM, Portes ouvertes sur le Lac, Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord, Groupe Espoir.

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en offrant aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller, voici les gestes concrets que la Fondation pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Twitter et Instagram.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 30 avril 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Carolane Delage, Directrice, Relations publiques marketing, Banque Nationale du Canada, Tél : 514 412-0204, [email protected]