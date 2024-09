200 000 $ à Baseball Québec pour soutenir deux ligues féminines de haut niveau

QUÉBEC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Afin de favoriser l'avancement et l'inclusion des femmes et des filles en sport, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer un appui financier de 200 000 $ à Baseball Québec pour la consolidation de deux ligues féminines de haut niveau.

De façon plus particulière, ce soutien financier servira à couvrir les frais d'arbitrage, d'entraînement et d'encadrement, de location de terrains et d'achat d'équipement pour la Ligue ABC et la Ligue Canada Est, deux ligues d'été réservées aux athlètes féminines identifiées de niveaux « Relève », « Élite » et « Excellence ». Il s'agit d'une étape supplémentaire dans la pérennisation de ces ligues. L'objectif est de les rendre plus accessibles aux athlètes féminines démontrant du talent, notamment celles vivant dans des milieux à faible revenu.

Ce soutien s'inscrit dans la même lignée que les 200 000 $ accordés en 2022-2023 par le ministère de l'Éducation à Baseball Québec pour le démarrage de l'Académie de baseball féminin.

Citations :

« Favoriser la participation des femmes et des filles dans le sport fait partie de mes priorités comme ministre. C'est donc avec grand plaisir que nous soutenons l'importante initiative de Baseball Québec, qui permet le développement de ligues destinées aux athlètes féminines. Je suis certaine que nous verrons de grands talents féminins québécois progresser dans ce sport dans les prochaines années. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« À Baseball Québec, nous avons la conviction que les femmes doivent occuper une place importante sur les terrains de baseball. Nous sommes donc ravis de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement du Québec pour réaliser nos projets novateurs qui repoussent les frontières du sport. Grâce à de telles initiatives, nous continuons d'être des pionniers du baseball féminin en Amérique. »

Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec

Liens connexes :

Sport, loisir et plein air :

Éducation :

Source : Anaïs Bolduc-Giguère Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi 581 996-6857 [email protected]



Pour renseignements : Responsable des relations de presse Ministère de l'Éducation Ministère de l'Enseignement supérieur [email protected]





SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air