GGconversations avec Charles Tisseyre et Bob McDonald

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, tiendra deux conversations virtuelles sous le thème « 20 ans de présence humaine continue dans la Station spatiale internationale ». Afin de souligner cet accomplissement mondial qui a lieu cette semaine, nous vous proposons deux séances en direct le jeudi 5 novembre 2020, à compter de 14 h HNE.

Le premier équipage à avoir effectué un séjour de longue durée est arrivé à la Station spatiale internationale (SSI) le 2 novembre 2000. Depuis, 240 astronautes de 19 pays ont travaillé sur la SSI en effectuant des missions de construction, des sorties dans l'espace et des travaux d'entretien, ainsi qu'une multitude de projets de recherche. La SSI est un laboratoire scientifique orbital et le plus grand objet fabriqué par l'homme qui se trouve dans l'espace. Sa construction a duré 13 ans et a nécessité plus de 40 vols d'assemblage. Faisant la longueur d'un terrain de football, la SSI est composée de 16 modules pressurisés et dotée de 4 paires de panneaux solaires géants qui produisent l'électricité nécessaire à bord.

La première séance se déroulera en français de 14 h à 14 h 30 HNE et accueillera Charles Tisseyre, journaliste et animateur de l'émission Découverte. La deuxième séance se tiendra en anglais de 15 h à 15 h 30 HNE et accueillera Bob McDonald, journaliste scientifique et animateur de Quirks and Quarks. L'interprétation simultanée sera assurée dans un flux séparé en direct pour les deux conversations de 30 minutes.

M. McDonald et M. Tisseyre sont des journalistes experts, passionnés par la science et l'avenir de l'exploration humaine dans l'espace. Leur expertise, combinée à l'expérience concrète de la gouverneure générale en tant qu'astronaute, apportera une perspective unique à cette discussion marquant le 20e anniversaire de la présence humaine continue dans l'espace.

Si vous avez des questions à poser à la gouverneure générale ou à ses invités, nous vous invitons à nous les envoyer par courriel avant l'événement à [email protected]. Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en anglais sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations.

La diffusion en direct en français sera disponible à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

Après l'événement, la vidéo enregistrée de la conversation sera mise en ligne à https://www.gg.ca/fr/ggconversations.

