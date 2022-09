20 ans de l'OCPM - Ensemble Montréal demande une augmentation du budget de l'OCPM

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) souffle sa 20e bougie cette année, Ensemble Montréal souhaite souligner le dévouement de tous les commissaires et employé.e.s qui se sont impliqués au sein de l'organisme indépendant au fil des deux dernières décennies. Pour ce faire, le parti demande à la Ville de Montréal de reconnaître le travail accompli par l'OCPM et d'augmenter le budget nécessaire à la poursuite de sa mission première: recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets.

« L'Office de consultation publique de Montréal est aujourd'hui un incontournable de la démocratie montréalaise, où la voix des citoyens et citoyennes peut être entendue sans partisanerie. C'est un outil précieux pour notre métropole permettant de donner l'heure juste sur des dossiers importants. Sa longévité témoigne de sa pertinence aux yeux de tous et toutes », souligne le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, M. Aref Salem.

Depuis sa création en 2002, force est de constater que les mandats de l'OCPM ont grandement augmenté et que ceux-ci sont plus complexes. La durée des consultations étant désormais plus longue, la préparation nécessite un travail de plus longue haleine. Malgré ces pressions supplémentaires sur les ressources budgétaires, le budget de l'Office a augmenté de seulement 500 000 $ en 20 ans et le salaire des commissaires n'a pas augmenté depuis 16 ans.

L'Opposition officielle demande ainsi à la Ville de Montréal d'augmenter la base budgétaire annuelle de l'OCPM d'un montant d'au moins 750 000 $, et ce, dès le budget 2023. Cette somme devrait permettre à l'Office de mener adéquatement les consultations qui lui seront confiées, de stabiliser son nombre d'employés permanents et de leur offrir de meilleures conditions salariales.

Une motion à cet effet sera déposée par les élu.e.s d'Ensemble Montréal au conseil municipal du 19 septembre prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 821-2278