TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Cet automne, Fidelity Canada et BGC Canada (anciennement Clubs Garçons et Filles du Canada) célèbrent 20 ans de partenariat. Ensemble, ils aident les enfants et les adolescents à développer les compétences nécessaires pour réussir.

« Chez Fidelity Canada, nous sommes engagés à redonner aux communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons, et c'est un véritable privilège de travailler avec BGC Canada », affirme Phil McDowell, vice-président principal et chef des finances, ancien président de BGC Canada et membre du conseil de la Fondation BGC.



« L'un des objectifs de Fidelity Canada en matière de dons de bienfaisance est "d'ouvrir des portes aux jeunes Canadiens". Il s'agit de l'un des principes directeurs de BGC Canada, et cela correspond à notre objectif de soutenir les enfants et les jeunes de notre pays ».

En 2002, Fidelity Canada a établi un partenariat national avec BGC Canada afin de mettre en place des programmes, d'un bout à l'autre du pays, pour parrainer des milliers d'enfants. Fidelity a concentré ses efforts dans deux programmes clés, qui encouragent une attitude positive à l'égard de l'éducation et l'apprentissage continu :

PowerUp! un programme de soutien parascolaire qui encourage les habitudes d'étude positives, la réussite scolaire et les activités éducatives amusantes; et





un programme de soutien parascolaire qui encourage les habitudes d'étude positives, la réussite scolaire et les activités éducatives amusantes; et STIMule tes neurones, un programme éducatif intégral qui propose les ressources nécessaires pour acquérir, améliorer et développer les compétences des jeunes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques.

« Au cours de notre partenariat, les contributions de Fidelity ont changé la vie de plus de 30 000 enfants et jeunes d'un bout à l'autre du pays », affirme Owen Charters, président et chef de la direction de BGC Canada. « Il y a peu de partenariats entre entreprises et organisations caritatives qui durent plus de 20 ans - c'est pourquoi le partenariat entre Fidelity et BGC est si spécial ».

En plus du soutien des programmes, Fidelity a accueilli environ 500 enfants du BGC Canada de la région du Grand Toronto lors d'événements sportifs professionnels et de voyages à Canada's Wonderland chaque année.

M. McDowell ajoute : « Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe de susciter des changements positifs dans les communautés que nous servons. Nous tenons à remercier BGC pour son partenariat et nous réjouissons de poursuivre notre travail afin de permettre aux jeunes Canadiens de s'épanouir et de réussir. »

Afin de souligner deux décennies de réalisations marquantes, Fidelity et BGC publieront une série de publications sur les réseaux sociaux pour illustrer l'impact positif qu'ils ont eu au fil des ans.

Pour en savoir plus sur Fidelity Canada, consultez www.fidelity.ca.

Fidelity Canada

Fidelity Canada fait partie d'un groupe plus vaste de sociétés, collectivement appelées « Fidelity Investments », l'un des plus importants fournisseurs de services financiers au monde.



Fidelity Canada est constituée de Fidelity Investments Canada (FIC) et de Services de compensation Fidelity Canada (SCFC). Notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. FIC gère un actif de 187 milliards de dollars (au 9 novembre 2022).



Établie en 1987, FIC fournit aux investisseurs canadiens une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Étant une société d'intérêt privé, FIC déploie ses ressources de classe mondiale et ses employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Ses clients comprennent des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations.



FIC est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des fonds négociés en bourse, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les conseillers en placements, les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance ainsi que les plateformes de négociation en ligne.

Faisant partie de FIC, l'équipe de gestion des placements fournit des services de gestion de placement de classe mondiale pour les stratégies de détail et institutionnelles. L'équipe est constituée de gestionnaires de portefeuille, d'analystes en recherche sur les actions, d'analystes en recherche sur le crédit, de négociateurs et d'autres spécialistes en placements. Les ressources en recherche mondiales de Fidelity permettent à l'équipe des placements de se concentrer sur la réalisation des objectifs de placement des produits et des stratégies qu'elle gère et vise à procurer des rendements élevés aux investisseurs.

Depuis sa fondation en 2009, SCFC, l'un des principaux fournisseurs de services de garde et de compensation, offre des solutions robustes, commercialisables, flexibles et novatrices aux gestionnaires de portefeuille et aux courtiers en valeurs mobilières inscrits et autres investisseurs institutionnels. Les clients font appel à l'expertise de SCFC en matière de technologie de gestion de patrimoine, de négociation, d'administration, de production de rapports et de transition commerciale pour se concentrer sur leur domaine d'expertise : aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC est la première entité inscrite auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières à offrir une solution sécurisée de négociation et de garde d'actifs numériques aux investisseurs institutionnels, y compris les fonds communs de placement.

Le développement durable chez Fidelity Canada

Depuis la fondation de FIC et de SCFC au Canada, deux principes fondamentaux sont au cœur de toutes les activités de Fidelity Canada, soit la confiance et l'intégrité. Les clients, le personnel et les autres parties prenantes de Fidelity Canada lui font confiance pour agir de façon juste et exercer une influence positive au sein des communautés où elle se trouve et à l'échelle mondiale, c'est pourquoi le développement durable est devenu une priorité de plus en plus grande dans la gouvernance de ses activités. Fidelity Canada est déterminée à déployer des efforts continuels et croissants en matière de durabilité afin de façonner un avenir meilleur pour ses clients et ses investisseurs.

En 2021, Fidelity Canada s'est distinguée, comme employeur, parmi les Meilleurs employeurs pro-famille au Canada, le Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada, les Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, les Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens de 2021. Elle a aussi reçu le Prix RH de 2021 - Meilleure stratégie de responsabilité sociale d'entreprise et le prix Entreprises généreuses d'Imagine Canada.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles dans 736 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, préparation à l'emploi, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.

http://www.fidelity.ca

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Renseignements: Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Bureau : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]