20 000 nouveaux arbres dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le patrimoine arborescent de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie s'enrichira de 20 000 nouveaux arbres qui seront plantés d'ici cinq ans dans les rues et les parcs du quartier. Le budget de 550 000 $, voté au dernier conseil d'arrondissement pour la plantation de 2 000 arbres en 2020, constitue le premier jalon de cet engagement.

En ciblant un taux de canopée global de 30 %, Rosemont-La Petite-Patrie dépasse les objectifs du Plan d'action canopée 2012-2021 de la Ville de Montréal qui prévoit un indice de canopée de 25 % pour le quartier.

Pour faire grimper son couvert végétal et mettre en valeur sa biodiversité, Rosemont-La Petite-Patrie propose une démarche unique basée sur le déploiement d'écosystèmes de type boisé davantage résilient au territoire. Une plus grande diversité de couvre-sol, d'essences d'arbres et d'espèces mieux adaptées à leur milieu d'implantation, parmi lesquelles les plantes indigènes, seront intégrées dans les aménagements paysagers du quartier. L'Arrondissement compte également convertir en forêt urbaine 40 % de ses parcs et espaces verts résiduels qui n'ont pas à ce jour d'arbres plantés ou d'aménagements verts.

« Selon l'approche écosystémique de verdissement préconisée par Rosemont-La Petite-Patrie, chaque arbre planté représente un investissement stratégique pour l'Arrondissement. Les effets bénéfiques des arbres pour la communauté, que ce soit en augmentant la résilience du territoire ou en réduisant les problèmes de santé liés à des chaleurs excessives, sont supérieurs aux coûts investis pour leur plantation et leur entretien », mentionne le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

Puissant allié pour combattre les îlots de chaleur, le verdissement sera intensifié dans les zones d'îlots de chaleur où la végétation est moins abondante pour réduire la température moyenne de 4 degrés et améliorer significativement la qualité de vie des résidents.

Les acquis

Depuis 2010, environ 6 650 nouveaux arbres ont été plantés sur le territoire. Jusqu'à présent cette année, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a contribué à la mise en valeur de sa biodiversité en plantant approximativement 620 arbres, en plus de verdir cinq nouvelles ruelles dans le quartier et de reverdir le jardin de rue sur De Saint-Vallier à l'été 2019. À ces initiatives, s'ajoutent la distribution annuelle de végétaux et le programme Faites comme chez vous !

