2 M$ pour la Fondation Olo : la mise à jour économique du gouvernement du Québec vient concrètement soutenir la santé des bébés

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation Olo se réjouit de la mise à jour économique publiée par le ministre des Finances, Eric Girard, qui octroie la somme de 2 M$ afin de soutenir la santé des bébés au Québec. Dans le contexte économique actuel, et face à une augmentation importante du nombre de femmes et de familles en situation d'insécurité alimentaire, ce montant permettra à la Fondation de continuer sa lutte aux inégalités alimentaires et d'apporter de l'aide à plus de familles en situation de vulnérabilité. Concrètement, c'est un impact renouvelé auprès de milliers de familles québécoises qui sera possible, afin de prévenir et d'assurer la mise en place de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie des enfants et de leurs parents.

Agir en prévention pour assurer un bon départ

Pour rappel, le suivi Olo agit pendant la période cruciale de développement cérébral et global, c'est-à-dire dans les 1000 premiers jours de vie, de la grossesse aux deux ans de l'enfant, afin de lui donner toutes les chances de venir au monde en santé et de développer son plein potentiel.

« En faisant une place à la Fondation Olo parmi les cinq organismes bénéficiant d'une aide ponctuelle pour de l'aide alimentaire, le gouvernement fait la preuve qu'il a compris l'importance du suivi Olo et des actions prenant place dans les 1000 premiers jours de vie dans la lutte aux inégalités alimentaires et la prévention de la pauvreté. Il montre aussi qu'il entend les difficultés, souvent déchirantes, de trop de parents à répondre aux besoins alimentaires de leurs enfants. C'est un équilibre entre aide concrète et volonté d'agir en prévention. », Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Un montant qui permet une bonification efficace de l'offre alimentaire

Le montant octroyé fait écho au besoin de rendre le suivi Olo plus accessible et de le bonifier par l'ajout d'une offre alimentaire en postnatal. Les 2 M$ serviront en grande partie à honorer le coût des œufs, du lait et des légumes surgelés qui sont remis à des femmes enceintes et celui d'autres aliments qui viendront, après la naissance, soutenir l'acquisition de saines habitudes alimentaires par la famille et aider les parents à suivre et à répondre aux besoins nutritionnels évolutifs de leur enfant.

Le suivi Olo s'accomplit par une intervenante de confiance qui intègre la remise de coupons échangeables en épicerie et d'outils éducatifs pour bien manger, cuisiner et manger en famille. Ainsi, en travaillant activement à abaisser les barrières à la saine alimentation, la Fondation Olo parvient simultanément à soulager l'insécurité alimentaire, à renforcer l'autonomie et le sentiment de compétences des parents, à lutter contre les inégalités alimentaires et à favoriser la santé et la réussite de la prochaine génération.

En complément au suivi Olo, la Fondation Olo rejoint d'autres familles en collaborant avec des organismes présents dans les communautés partout au Québec ainsi qu'avec des partenaires autochtones.

Un travail de prévention qui doit se poursuivre

Le suivi Olo a fait ses preuves : ainsi, la Fondation espère que le prochain Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (PAGIEPS) assure la mise en place d'un financement adéquat pour celui-ci, pour une durée minimale de 5 ans. Notre but reste inchangé, soit de tendre vers un suivi Olo accessible à 100 % des familles admissibles, plutôt qu'au 60 % actuel, qui sera garant d'impact par ses pratiques et ancré dans sa communauté.

L'atteinte de cet objectif est à notre portée, mais nécessitera incontestablement un réinvestissement supplémentaire et complémentaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. En effet, les CISSS et les CIUSSS doivent pouvoir embaucher suffisamment d'intervenantes, les soutenir et les outiller. La prévention sera toujours un investissement et l'accompagnement par une intervenante de confiance peut changer des trajectoires de vie.

Parallèlement aux nécessaires investissements publics, la Fondation Olo continuera de mobiliser et de faire grandir une communauté de donateurs qui ont à cœur la mission de la Fondation Olo : donner aux familles des chances égales de mettre au monde un bébé en santé et d'adopter de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. C'est ensemble, et forts d'un suivi Olo qui a prouvé son efficacité, qu'il nous sera possible de briser le cycle des inégalités alimentaires et sociales.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenants, pour encourager à bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec.

