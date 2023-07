2,7 M$ pour le développement et l'amélioration du Sentier national au Québec

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Dans le but de connecter les régions entre elles et d'offrir un meilleur accès à la nature à tous, le gouvernement du Québec octroie 2,7 millions de dollars pour l'établissement et la remise à niveau de plusieurs centaines de kilomètres de sentiers pédestres faisant partie du Sentier national au Québec. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du député de Portneuf, M. Vincent Caron, à la Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond.

D'une longueur de 1 650 km, le Sentier national au Québec est le plus long sentier en milieu naturel de la province destiné à la randonnée pédestre, à la raquette et au ski nordique. De Gatineau à Gaspé, il traverse neuf régions touristiques. L'important investissement annoncé permettra de poursuivre son parachèvement.

Rando Québec, l'organisme responsable du Sentier national au Québec, agira à titre de coordonnateur du projet. De concert avec les partenaires locaux, Rando Québec procédera à la mise à niveau des sentiers et à l'établissement des nouveaux tracés permettant de poursuivre le parachèvement de ce sentier national.

« Le Québec est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de plein air. Pour maximiser les occasions de bouger à l'extérieur, c'est primordial d'avoir des sentiers sécuritaires et faciles d'accès. Le Sentier national est un projet d'envergure qui permet aux Québécoises et aux Québécois de pratiquer leur activité favorite, que ce soit la randonnée pédestre, la raquette ou le ski de randonnée nordique, à travers nos plus belles forêts. Je suis très fière de pouvoir participer à ce projet unique et j'invite toute la population à sortir prendre l'air en foulant l'un de nos magnifiques sentiers. Je remercie très sincèrement les gens de Rando Québec pour leur haut niveau d'engagement dans ce projet. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Ces dernières années, nous avons été nombreux à découvrir ou redécouvrir les joies de nos forêts et des sentiers qui les parcourent. C'est le moment idéal pour remettre à niveau nos pistes existantes et compléter le Sentier national au Québec. Profitons de cet élan pour intégrer durablement la randonnée dans notre quotidien, comme dans l'un de ces joyaux naturels portneuvois qu'est la Vallée Bras-du-Nord. Dans Portneuf, le plein air nous procure du bonheur à l'état pur, et on en redemande! »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Le Sentier national est un monument du plein air au Québec. Depuis 35 ans, une communauté passionnée travaille au développement de cet itinéraire de plus de 1 650 km qui nous permet de traverser la province à pied. Investir dans le Sentier national au Québec, c'est favoriser l'accès à la nature des citoyennes et citoyens du Québec tout en continuant à mettre en valeur notre territoire et la richesse de nos paysages. C'est également investir dans une culture du plein air qui vient répondre à de nombreux enjeux de société tels que la santé physique et mentale ainsi que la protection de notre environnement, dès aujourd'hui mais aussi pour les générations futures. »

Jean-Luc Caillaud, directeur général de Rando Québec

