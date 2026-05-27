2,2 M$ pour soutenir le développement économique de l'Outaouais

5 ans après la transformation d'Investissement Québec, les entreprises de l'Outaouais profitent désormais davantage du financement et de l'accompagnement offerts par la société d'État de pour propulser leur croissance

GATINEAU, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Investissement Québec (IQ) annonce aujourd'hui l'octroi de plus de 2,2 M$ pour soutenir cinq entreprises de l'Outaouais dans leur croissance. Ces projets d'investissement, d'une valeur totale de 4 M$, incluant la participation d'IQ - visent à permettre aux entreprises d'augmenter leur productivité, moderniser leurs installations et réduire leur empreinte environnementale.

« En 2020, Investissement Québec s'est transformé : nous sommes passés d'une société de financement à une véritable agence de développement économique, un guichet unique où les entreprises peuvent avoir accès à l'accompagnement de nos experts pour innover, pour s'automatiser, pour exporter. La transformation d'Investissement Québec nous a permis d'accroître nos capacités d'intervention afin de devenir un véritable moteur du développement économique régional. Et nos réalisations depuis les 5 dernières années témoignent de la pertinence de notre accompagnement et de la vitalité de l'écosystème entrepreneurial de l'Outaouais », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Enfin, je salue les cinq PME dont nous dévoilons aujourd'hui les projets de croissance : elles ont osé aller de l'avant et investir pour leur succès », conclut-elle.

« En Outaouais comme ailleurs au Québec, nous sommes présents sur le terrain pour offrir aux entreprises des solutions adaptées à leurs ambitions et les résultats sont probants : les entreprises de l'Outaouais bénéficient quotidiennement de l'accompagnement, des conseils et du financement d'Investissement Québec.», souligne Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et innovation, qui a présenté le bilan des cinq dernières années d'Investissement Québec en Outaouais, à l'occasion de son passage dans la région pour une prise de parole devant la Chambre de commerce de Gatineau.

Cinq projets de croissance soutenus

Menuiserie Lafrenière, spécialisée en conception, fabrication et installation de mobilier intégré sur mesure pour le marché de la construction et la rénovation commerciale, institutionnelle et multilogement acquiert un nouveau bâtiment pour y déménager son usine et moderniser ses installations et ses équipements. Ce projet de 950 000 $ est appuyé par un prêt de 295 224 $ d'Investissement Québec.

Récupération Forestière Québec, une scierie spécialisée dans la production de pin blanc, poursuit l'expansion de ses activités grâce à l'acquisition d'un terrain adjacent à leurs installations et à la construction d'une nouvelle bâtisse destinée à accueillir une moulurière. Grâce à un prêt de 645 500 $ d'Investissement Québec, l'entreprise peut élargir son offre de services et bénéficier d'installations modernisées, un projet évalué à 750 500 $.

RT Tech Solutions, fournisseur de service en télécommunications et en câblage structuré, relocalise ses opérations dans le parc industriel de L'Ange-Gardien. Grâce à un soutien de 243 500 $ d'IQ, l'entreprise vise à optimiser sa logistique grâce à un entrepôt plus spacieux, améliorer la rapidité d'intervention de ses équipes et faciliter l'intégration de technologies de pointe. Son projet de relocalisation est d'une valeur de 600 000 $.

« La relocalisation de RT Tech Solutions dans le parc industriel de L'Ange-Gardien marque une étape importante dans la croissance de notre entreprise. Ce projet nous a permis d'accroître notre capacité opérationnelle, d'améliorer la rapidité d'intervention de nos équipes et d'intégrer davantage de technologies de pointe afin de mieux soutenir les organisations des secteurs commercial, institutionnel et industriel. Fidèles à notre mission de déployer des infrastructures technologiques performantes et durables, nous souhaitons continuer à bâtir des partenariats solides et à contribuer à la transformation technologique de la région. Nous remercions Investissement Québec et la BDC pour leur appui à cette vision. » souligne Tanya Gagnon, Directrice générale, RT Tech Solutions.

Alimentation C.J. Guindon œuvre depuis plus de 30 ans à la vente et la distribution de produits alimentaires en Outaouais. L'entreprise améliore maintenant sa logistique d'entreposage grâce à l'achat d'équipements spécialisés et à l'intégration d'une chambre froide, ce qui soutiendra sa croissance et sa productivité. Ce projet est appuyé par un prêt de 281 977 $ d'IQ.

Situé dans le parc de la Gatineau, Camp Fortune est un centre de ski alpin offrant des activités quatre saisons. L'entreprise entreprend la construction d'un nouveau pavillon destiné aux moniteurs et aux patrouilleurs, en plus d'ajouter de l'éclairage à deux pistes supplémentaires pour introduire le ski en soirée sur le Versant Meech. Ce projet, dont la valeur dépasse 1,5 M$, bénéficie d'un soutien financier d'IQ prenant la forme d'un prêt de 755 948 $.

« L'ajout du ski de soirée sur le versant Meech a considérablement amélioré l'expérience des visiteurs, et nous avons été ravis de constater à quel point cette initiative a été populaire et appréciée des skieurs, heureux de découvrir de nouveaux terrains. De plus, cet investissement nous a permis de créer six emplois saisonniers à temps plein pour des jeunes de la région. La construction du nouveau pavillon pour les instructeurs et les patrouilleurs était également une amélioration essentielle, car investir dans les personnes qui nous enseignent le ski et la planche à neige et qui veillent à notre sécurité sur les pistes est primordial. Nous sommes reconnaissants du partenariat et du soutien d'Investissement Québec. » mentionne Peter Sudermann, président du Camp Fortune.

Des retombées concrètes pour l'Outaouais

Depuis la transformation d'Investissement Québec en 2020, le mandat de la société d'État a significativement évolué afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Cinq ans plus tard, les résultats obtenus en Outaouais démontrent clairement la portée de cette transformation.

692 M$ de financement ont été déployés depuis 2020, pour soutenir des projets d'une valeur globale de 6,9 G$, soit plus de huit fois le niveau de la période précédente (2015 à 2020).

Les équipes d'Investissement Québec International ont réalisé 80 mandats auprès d'entreprises de l'Outaouais pour le développement de nouveaux marchés hors Québec et leurs démarches d'exportation, tout en attirant des projets d'investissement étrangers totalisant plus de 236 M$ dans la région.

Grâce à son accompagnement technologique, à son expertise en innovation et à ses solutions de financement, Investissement Québec a soutenu les entreprises des secteurs phares de l'Outaouais, notamment la transformation alimentaire, la cybersécurité, le manufacturier et le tourisme.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

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