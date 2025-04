2,2 M$ pour améliorer la mobilité et l'accessibilité en loisir et en sport

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui le versement d'une aide financière supplémentaire de 2,2 millions de dollars, partagée entre les 17 unités régionales de loisir et de sport (URLS).

L'enjeu des frais liés au transport en loisir et sport est décrié tant par les partenaires régionaux et locaux que par les parents, qui doivent composer avec une charge financière énorme. La mesure annoncée aujourd'hui permettra aux URLS de continuer à développer ce projet, qui vise à soutenir financièrement les organismes admissibles de chaque région pour leurs déplacements à des activités sportives ou récréatives. En assurant un service de qualité et accessible, cette initiative aura pour effet de réduire les coûts liés au transport pour les activités de loisir et de sport.

Les règles du programme ont été assouplies pour permettre de répondre aux enjeux soulevés par les organismes. Les déplacements admissibles passeront de 400 kilomètres pour un aller seulement à 200 kilomètres pour l'aller-retour. Les déplacements à l'intérieur d'une même région seront également admissibles.

« Les coûts liés au transport pour des activités sportives ou récréatives peuvent être élevés et représenter un frein à l'accessibilité, surtout pour les personnes en région éloignée. La mise en place de la mesure d'aide au transport du MEQ a certainement eu un effet positif sur les jeunes des régions. Le prolongement de cette mesure et l'assouplissement des règles permettront à plus de jeunes et de concitoyens de pratiquer leurs activités favorites, où qu'ils se trouvent sur notre territoire. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Le ministère de l'Éducation a lancé, au cours de l'exercice financier 2020-2021, une mesure permettant de soutenir le transport en loisir et en sport pour une période de 10 ans, soit jusqu'en 2031. Une somme de 5,8 millions de dollars a donc été répartie entre les différentes régions du Québec.





Cinq ans plus tard, les sommes consenties ne répondent qu'en partie aux besoins en transport, d'où cette aide supplémentaire.





Les URLS ont été identifiées comme bénéficiaires des sommes destinées à répondre aux différents besoins liés au transport en loisir et en sport. Elles ont été mises en place en 1997 en vertu du Cadre d'intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport, afin de permettre aux acteurs de chaque région de définir leurs priorités d'action en fonction de leurs problématiques régionales et de favoriser une meilleure cohésion des actions régionales.

Pour en apprendre davantage sur le Fonds en transport en vue de la participation à des activités de loisir et de sport, vous pouvez accéder au site Web des 17 URLS par celui du Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec : https://reseau-urls.quebec/.

