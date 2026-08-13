2 000 000 $ au Québec 49 - Billets achetés dans une petite communauté de l'Outaouais : 4 personnes reçoivent leur part tandis que la 5e est toujours recherchée

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- Cinq résidents de l'Outaouais se sont partagé le gros lot de 2 000 000 $ du Québec 49 au tirage du 5 août dernier. C'est un billet qu'ils ont acheté en Formule groupe qui leur a permis d'empocher une part de 400 000 $ chacun. Quatre des cinq gagnants se sont réunis au Casino du Lac-Leamy, le 13 août en avant-midi, pour recevoir leur lot. La cinquième part n'a pas encore été réclamée, Loto-Québec est à la recherche de cette personne chanceuse!

Faits saillants

Un groupe se partage 2 000 000 $ au Québec 49

C'est un dépanneur de Papineauville qui a formé le groupe. Certains gagnants ont eu le bonheur d'apprendre la nouvelle chez le détaillant, dont Pierre Pesant . Dès son entrée dans le commerce, un employé lui a lancé : « Vous faites partie du groupe de cinq personnes qui a remporté 2 000 000 $! Vous avez gagné! »

. Dès son entrée dans le commerce, un employé lui a lancé : « Vous faites partie du groupe de cinq personnes qui a remporté 2 000 000 $! Vous avez gagné! » Jean Guy , quant à lui, a appris l'heureuse nouvelle grâce aux médias sociaux. Il a vu circuler une publication mentionnant qu'un billet en Formule groupe gagnant avait été vendu dans sa région. Il s'est rendu au dépanneur, où on lui a confirmé qu'il faisait bien partie des gagnants!

, quant à lui, a appris l'heureuse nouvelle grâce aux médias sociaux. Il a vu circuler une publication mentionnant qu'un billet en Formule groupe gagnant avait été vendu dans sa région. Il s'est rendu au dépanneur, où on lui a confirmé qu'il faisait bien partie des gagnants! Lisette Aubin a découvert qu'elle avait gagné en consultant les résultats du tirage sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec : « Quand tu vois un chiffre, deux chiffres et ainsi de suite jusqu'au sixième, tu te dis : "Je vais vérifier une autre fois!ˮ » C'était pourtant bel et bien vrai!

a découvert qu'elle avait gagné en consultant les résultats du tirage sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec : « Quand tu vois un chiffre, deux chiffres et ainsi de suite jusqu'au sixième, tu te dis : "Je vais vérifier une autre fois!ˮ » C'était pourtant bel et bien vrai! Le quatrième gagnant, Jean Daniel Cloutier, est fidèle à ses habitudes. Il fait vérifier ses billets de loterie tous les mardis et vendredis matin, en se rendant au travail. C'est donc deux jours après le tirage qu'il a appris la nouvelle. « La dame au comptoir a validé mon billet, et j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait les yeux grands ouverts. Je ne m'attendais pas à ça! »

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec