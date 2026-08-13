/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le groupe qui se partage 2 000 000 $ au Québec 49/

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Loto-Québec

13 août, 2026, 06:00 ET

GATINEAU, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à rencontrer le groupe qui a remporté le gros lot du Québec 49 au tirage du 5 août.

L'événement aura lieu le jeudi 13 août à 11 h, au Casino du Lac-Leamy, situé au 1, boulevard du Casino, à Gatineau.

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

Quoi :

    Rencontre avec le groupe gagnant du gros lot de 2 000 000 $ au Québec 49


Quand :

    Le jeudi 11 août 2026


Où :

    Au Casino du Lac-Leamy

    1, boulevard du Casino

    Gatineau


RSVP :

    [email protected]

Source et renseignements :

Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

[email protected]

SOURCE Loto-Québec

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