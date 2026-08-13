/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le groupe qui se partage 2 000 000 $ au Québec 49/

GATINEAU, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à rencontrer le groupe qui a remporté le gros lot du Québec 49 au tirage du 5 août.

L'événement aura lieu le jeudi 13 août à 11 h, au Casino du Lac-Leamy, situé au 1, boulevard du Casino, à Gatineau.

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

Quoi : Rencontre avec le groupe gagnant du gros lot de 2 000 000 $ au Québec 49



Quand : Le jeudi 11 août 2026



Où : Au Casino du Lac-Leamy

1, boulevard du Casino

Gatineau



RSVP : [email protected]

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec