1er anniversaire de l'interdiction des saveurs dans le vapotage

Résultats catastrophiques : 30 % des jeunes vapotent et 36 % des vapoteurs ont recommencé à fumer !

QUÉBEC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque une triste journée d'anniversaire pour la santé publique au Québec. En effet, depuis le 31 octobre 2023, le gouvernement du Québec a aboli les saveurs dans le vapotage. Un an après, le bilan est catastrophique : 30 % des jeunes vapotent et 36 % des vapoteurs ont recommencé à fumer selon un sondage réalisé par la firme Léger1. Pour la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ), cette situation aurait pu être évitée si le ministre de la Santé Christian Dubé avait agi rationnellement au lieu de se fier au dogmatisme de son employée, l'activiste et lobbyiste2 Flory Doucas, déguisée en codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Avec ces résultats très inquiétants, la CDVQ interpelle maintenant Christian Dubé et Flory Doucas de lui faire part de leur plan pour renverser cette lourde tendance troublante ?

« Après un an de prohibition des saveurs, les jeunes vapotent plus que jamais et les vapoteurs adultes ont recommencé à fumer. Les produits de contrebande ont envahi le marché avec comme conséquences que des produits dangereux se retrouvent dans les mains des Québécois et des Québécoises. Le ministre Dubé doit remettre ses lobbyistes et ses fonctionnaires à l'ordre afin qu'ils trouvent dès maintenant une solution réfléchie à ce problème de santé publique » a déclaré Valerie Gallant, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec.

Le fédéral ne doit pas répéter l'erreur du Québec

Au cours des derniers jours, nous avons assisté à des pressions de la part des groupes, dont celui de Mme Doucas, qui demandaient au gouvernement fédéral, lors d'une conférence de presse tenue le 4 octobre dernier 3, d'imiter le Québec et de procéder à l'abolition des saveurs dans le vapotage à l'échelle nationale. Ils demandaient même la démission de la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Mme Ya'ara Saks. La CDVQ implore le fédéral de regarder ce qui se fait au Québec et ne pas suivre cette recommandation loufoque. « La ministre Saks semble être la seule adulte dans la pièce. Au lieu de cela, les dogmatiques comme Madame Doucas l'injurient et demandent de la remplacer par son collègue masculin, tout aussi irrationnel et émotif qu'eux. Elle ne doit pas céder à ce chantage éhonté et s'en tenir aux faits et ainsi éviter un désastre pancanadien » a conclu Mme Gallant.

________________________________ 1 Vous pouvez consulter le sondage Léger en vous rendant sur : https://www.droitsdesvapoteurs.ca/ 2 Mystérieuses indemnités : (https://www.journaldequebec.com/2020/06/06/mysterieuses-indemnites-pour-un-lobby) 3 https://www.cpac.ca/headline-politics/episode/youth-vaping-activists-call-out-govts-lack-of-action--october-4-2024?id=0dc2220e-c419-4cf0-b3e7-1ae35f3e4717

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]