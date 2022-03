17e édition du Festival Guitare Alla Grande

GATINEAU, QC, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Gatineau (CMG) est très heureux d'annoncer la tenue de son 17e Festival Guitare Alla Grande en présence! Rassemblant près de 80 étudiant.e.s du Conservatoire, mais aussi de plusieurs universités canadiennes et d'écoles de musique, cet événement annuel d'envergure se tiendra du 17 au 20 mars prochain.

L'édition de cette année propose une impressionnante programmation comprenant des concerts, des cours de maître, des conférences, des ateliers et une exposition de luthiers. Les organisateurs du Festival sont également allés chercher des artistes de renoms qui prodigueront des conseils aux participant.e.s tout au long de l'événement, à commencer par Benjamin Verdery. Tête d'affiche de la toute première édition et grand pédagogue, M. Verdery est professeur de guitare à la Yale School of Music depuis 1985 en plus d'entretenir une carrière de calibre international.

Artistes canadiens à l'avant-plan

Le Festival Guitare Alla Grande accorde, depuis sa création, une place importante aux artistes d'ici. C'est donc avec fierté que cette 17e édition accueillera le duo formé d'Adam Cicchillitti et Steve Cowan, accompagné de l'ensemble de renom Thriteen Strings Chamber Orchestra, dirigé par Kevin Mallon. Ces très talentueux musiciens offriront un concert au répertoire complètement inédit comprenant six créations pour deux guitares et orchestre à cordes, le samedi 19 mars à 19 h 30.

Une place spéciale est également accordée aux diplômé.e.s du Conservatoire et cette année, le Festival accueillera le duo Havana Sky, formé de Gabriela Iznardo et Alejandro Vega. Jouant ensemble depuis plus de 15 ans, les deux artistes partageront leur passion pour les rythmes sud-américains lors d'un concert présenté le vendredi 18 mars à 16 h.

Les orchestres de guitares composés des étudiant.e.s des institutions participantes seront dirigés par les chefs David Gaudreau et Denis Poliquin. Ceux-ci joueront lors de l'ouverture et de la clôture du Festival, faisant résonner à l'unisson l'ensemble des jeunes musicien.ne.s qui se sont déplacé.e.s pour l'occasion.

Les activités se dérouleront dans les locaux du CMG, à l'Université d'Ottawa et à la Dominion-Chalmers United Church, également à Ottawa, et sont ouvertes au public à un prix très accessible. Les billets pour les concerts seront en vente sur place, pendant l'événement.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

Le Conservatoire de musique de Gatineau est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique qui célèbre plus de 50 ans d'excellence. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de l'Outaouais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Gatineau

Renseignements: Camille Leduc-Mathieu, Conseillère en communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, [email protected]