163 M$ pour améliorer le service et bonifier l'expérience client

Budget 2020 et Programme d'immobilisations 2020-2029 de la Société de transport de Laval

LAVAL, QC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Laval a adopté le Budget 2020 de la Société de transport de Laval (STL) qui se chiffre à 163 M$, une hausse significative de 11 % par rapport à l'année dernière. Le Programme d'immobilisations 2020-2029, quant à lui, s'élève à 721 M$. Le cadre financier présenté dans le Budget 2020 et le Programme d'immobilisation 2020-2019 permettra à la STL de déployer des moyens supplémentaires pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens et des entreprises sur l'ensemble du territoire lavallois, conformément aux objectifs de son Plan stratégique organisationnel 2019-2028.

Bonification de l'offre de service en transport régulier de 5 %

L'année 2020 marquera pour la STL l'an 1 du Plan d'amélioration du service, qui vise à augmenter de 5 % son offre de service sur le réseau chaque année, et ce, pour une période de cinq ans. De plus, les investissements présentés dans le Budget serviront également pour l'ajout et au remplacement d'autobus et d'abribus ainsi que pour les travaux d'agrandissement du garage afin de pourvoir à l'augmentation projetée du parc d'autobus tout en répondant aux objectifs d'électrification.

« Avec le Budget 2020 et le Programme des immobilisations 2020-2029, il ne fait nul doute que la STL entend déployer les moyens nécessaires afin d'offrir une solution de transport performante, fiable, innovante qui est en symbiose avec les besoins de la population lavalloise », a déclaré M. Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL. « Nous avons confiance que les efforts qui seront déployés au cours des prochaines années auront des impacts bénéfiques pour notre clientèle », ajoute-t-il.

Faits saillants du Budget 2020

Pour le transport régulier, la STL anticipe en 2020, une augmentation de son achalandage de 3,3 % par rapport à l'année précédente ce qui totalise 19,9 M de déplacements ;

de déplacements ; Le nombre de déplacements prévu pour le service de transport adapté s'élève à 552 900, une augmentation de 3 % par rapport à 2019 ;

Afin de répondre à l'accroissement de son l'achalandage, la STL prévoit une augmentation des kilomètres parcourus de 5 % pour un total de 18,4 millions de kilomètres

La STL accueillera progressivement les 9 autres autobus électriques New Flyer afin de composer la toute première ligne 100 % électrique à recharge lente au Québec ;

De 2020 à 2023, acquisition de 103 autobus hybrides, pour remplacer les autobus désuets et pour répondre à l'augmentation de l'offre de service ;

La bonification de service afin de pallier la diminution du service de train pendant le chantier du Réseau express métropolitain (REM) s'élèvera à 4,4 M$ et sera financée en partie par le ministère des Transports du Québec ;

La mise en branle de travaux préliminaires en vue de l'agrandissement du garage dont la fin des travaux est prévue pour 2024 ;

Des projets qui favorisent le dialogue avec nos clients tels que notre système de gestion de la relation avec la clientèle (CRM), la plateforme STL Compagnon, destinée aux personnes avec limitations fonctionnelles ou intellectuelles et la refonte complète du site Web seront finalisés ;

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui, dans l'ensemble, réalise plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stl.laval.qc.ca

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Pierre-Luc Massey, Conseiller - communication, Communications et marketing, 450 662-5400, poste 5214, 514 862-7925, plmassey@stl.laval.qc.ca

Liens connexes

www.stl.laval.qc.ca