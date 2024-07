150e ANNIVERSAIRE PRÉSENTÉ PAR LOTO-QUÉBEC - La Société du parc Jean-Drapeau dévoile les suites de sa programmation festive

MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son 150e anniversaire présenté par Loto-Québec, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est heureuse de dévoiler les suites de sa programmation festive ponctuée de festivités et d'activités spéciales.

« Pour cette année unique marquée par le 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau, nous avons voulu mettre en lumière son caractère innovant, audacieux et grandiose, en organisant une série de grands événements destinés à marquer la mémoire des citoyens d'ici comme d'ailleurs », explique Mme Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau. « Nous créons ainsi un héritage ambitieux permettant au public de découvrir les multiples visages du Parc, dans la lignée de notre engagement à y offrir des expériences uniques, mémorables et humainement spectaculaires ».

Parasol Parté - 20-21 juillet et 27-28 juillet

Dans le cadre du 150e, la plage Jean-Doré revêt des airs de fêtes pour deux fins de semaine thématiques en juillet. La première sera dédiée aux arts, avec une murale géante à dessiner, des concours de châteaux de sable et la présence de l'artiste graphique La Charbonne. Reconnue pour son style coloré et vibrant, elle réalisera une peinture en direct sur le bar de la Plage, offrant aux spectateurs une opportunité unique de voir l'art en action. La deuxième invite à se laisser transporter par les rythmes latins avec la performance d'un groupe de musique, des cours de danse, une pinata géante et un atelier spécial de confection de bijoux.

Les Rendez-vous gourmands - 23 au 25 août

En parfaite harmonie avec la période des récoltes et des barbecues estivaux, Les Rendez-vous gourmands mettront en vedette des chefs de renom ainsi que des restaurateurs locaux. Avec à leur tête le chef du Kamúy, Paul Toussaint, ils quitteront leurs cuisines pour offrir une expérience culinaire exceptionnelle dans le cadre enchanteur des Jardins des Floralies. Organisé en collaboration avec Les Survenants, cet événement promet de ravir les papilles des participants, tout en célébrant les saveurs de saison.

Du vendredi au dimanche, les convives pourront savourer une variété de plats préparés avec des produits frais, reflétant l'expertise et la créativité des professionnels de la restauration présents. Dégustations de produits locaux, camions de rue, musique, animations déambulatoires, tout est réuni pour satisfaire les grands et les petits gourmands, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonne bouffe.

Lune Noire - 25 au 27 octobre

À l'ombre de la Biosphère et à proximité du métro, le village éphémère Lune Noire prendra vie pendant la dernière fin de semaine d'octobre, prêt à hanter les rêves des grands comme des petits monstres qui s'y aventureront. Durant la journée, une expérience évolutive sera proposée aux familles, offrant des activités adaptées pour tous. À la tombée de la nuit, les plus courageux pourront se lancer dans une marche terrifiante, frissons garantis pour ceux qui oseront s'y aventurer!

« Qui dit anniversaire dit célébrations et pour ce faire, la Société du parc Jean-Drapeau a concocté une programmation unique et inspirante qui, j'en suis certain, ne manquera pas de rassembler et d'unir les générations. Dans ce contexte je vous invite à vous déplacer en grand nombre, petits et grands, pour découvrir et redécouvrir les histoires communes qui nous unissent à-travers notre grand parc urbain. Ce sera également l'occasion d'en façonner de nouvelles, portées par les nombreuses activités inspirantes prévues pour l'occasion », a ajouté M. Karel Mayrand, président du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Le parc Jean-Drapeau est un lieu exceptionnel au cœur du fleuve Saint-Laurent, et nous sommes heureux d'y être présents depuis plus de 30 ans avec le Casino de Montréal. Nous sommes d'autant plus fiers de présenter les grands événements qui se tiendront au cours des prochains mois pour célébrer le 150e anniversaire du Parc », déclare Benoit Lefrançois, vice-président corporatif à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques à Loto-Québec.

Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Renseignements : Junior Bombardier, Bombardier Communications, 514 941-3794, [email protected]